Orines de gato, ‘huevos raros’, invitados congelados y más pachos en 20 años de ‘Giros’

La revista Giros emitió su primer programa el 16 de junio de 2004 por el Canal 6 y desde ese momento no abandona la pantalla ni las mañanas de muchos costarricenses. En estas dos décadas han ocurrido cientos de momentos divertidos y emotivos, y qué mejor manera de repasarlos que con sus protagonistas.

Patricia Figueroa, Leonardo Perucci, Douglas Sánchez y Enrique Quique Rodríguez hicieron un ejercicio de memoria con La Nación y narraron algunas de las anécdotas que les sucedieron durante su paso por Giros.

Figueroa es el eje y la madre de este proyecto. Formó parte de la conceptualización del programa y fue la presentadora principal durante casi 20 años, hasta su salida a principios de 2024. Nadie como ella ha presenciado todos los “giros” que ha vivido la revista matutina.

Uno de esos momentos graciosos que recuerda fue cuando en una campaña para incentivar la adopción de mascotas, unos gatos orinaron a un ejecutivo de una marca importante. “Aquel hombre de traje entero y corbata casi se muere”. Además, revivió una incómoda entrevista en la que una invitada de una fundación enmudeció por los nervios.

“Tuve que mandar a corte y en la pausa le dije que estuviera tranquila, que era normal, que mejor me diera la información y yo la decía. Ella se negó y dijo que la habían mandado para ser la vocera, entonces volvimos y se volvió a quedar muda. De repente, de la nada empezó a hablar como una tarabilla”, rememoró con humor.

Actualmente, 'Giros' es conducido por Maricris Rodríguez, Ítalo Marenco, Charlyn López y Rafael Pérez. Foto: Instagram (Instagram)

Junto a ella, Douglas Sánchez vivió una anécdota acongojante pero que hoy cuenta entre risas. Sánchez, quien estuvo en el programa entre 2016 y 2017, “metió las de andar” en una de las ocasiones en las que se involucró en la cocina del programa.

“Yo soy un inútil, yo no sé ni cocinar por eso Giros me ayudó mucho. Empecé a usar la licuadora, no tenía la tapa y pringué a Patricia. Yo por dentro decía: ‘¿Por qué me pasa esto con ella?’, porque además uno tenía esa imagen de una mujer muy seria, aunque en realidad es encantadora”, relató el periodista del canal Opa.

También narró una participación peculiar en un segmento de presentación de plantas, que guarda en su memoria de manera divertida, sobre todo por cómo bromeó sobre el tema con un camarógrafo al que apodan Godzilla.

“Yo como estaba tan emocionado mostrando las plantas, no me di cuenta y agarré una que creo que estaba en Giros desde que empezó el programa. Obviamente estaba horrible porque llevaba mil años ahí, pero con Godzi nos moríamos de risa porque la hicimos ver bonita”, narró.

Leonardo Perucci estuvo cinco años en el programa, con una pausa en medio para recibir tratamiento por un cáncer linfático. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Por su parte, Leonardo Perucci afirmó que cuando formó parte del programa mañanero de Repretel (del 2011 al 2015) no surgieron muchas anécdotas por la buena organización. Solamente recordó un mal de risa que vivió junto a un especialista en animales.

“Hablando de los huevos de un pájaro raro ahí, nos agarró un ataque de risa que era muy difícil de parar, tratábamos de retomar pero era muy difícil. Por dicha la gente se reía con uno en la casa; todo el mundo decía qué divertido momento ese en el que se tentaron”, afirmó el actor.

Pero no todo han sido risas en estos 20 años. Giros ha propiciado también momentos emotivos y de esto es testigo Enrique Rodríguez, quien condujo la revista desde 2006 hasta 2011. Tiene muy presente cuando realizaron el programa desde Cinchona, luego del terremoto que devastó la zona en el 2009. Según comenta, fue un momento significativo por poder llevar “un poco de esperanza” en medio de una situación difícil.

“Ver a los chiquillos a esas horas de la mañana correteando por todo lado, la gente saludándote, ofreciéndote cosas, abrazándote, llorando... De verdad que fue uno de los momentos más sentimentales de mi paso en Giros”, recordó conmovido.

Finalmente, Figueroa recordó con cariño la sorpresa que le dieron por su cumpleaños 50, exactamente hace 5 años. En ese momento, llevaron mariachis al programa y asistieron su esposo e hija.

“Fue muy sentida, porque a veces hay sorpresas que una se las huele pero esa fue una sorpresota. Realmente me hicieron una celebración hermosa que disfruté enormemente. Hoy cuando veo programas por ejemplo de hace 20 años y veo a mi gorda (su hija) ahí en alguna que otra vez que la llevé, es lindísimo”, concluyó.