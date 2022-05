‘Obi-Wan Kenobi’: El atormentado retorno de un Jedi legendario

El universo de Star Wars continúa expandiéndose por Disney+, plataforma de streaming que desde este viernes 27 de mayo incluye en su catálogo una serie del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi.

La producción de Lucasfilm, que lleva por título precisamente Obi-Wan Kenobi, forma parte de la nueva estrategia de Disney de darle un giro a Star Wars y explotar sus historias en la televisión.

En la nueva serie, de seis capítulos, se podrá ver a Obi-Wan cuidando a un joven Luke Skywalker en su planeta natal de Tatooine, justo cuando los Jedi son perseguidos y aniquilados.

15 años después, Ewan McGregor retoma su papel de Obi-Wan. (Disney para La Nación)

Pero ubiquémonos en el tiempo: han pasado 10 años desde los dramáticos eventos ocurridos en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005), cuando Obi-Wan Kenobi enfrentó su mayor derrota, cuando el emperador Palpatine toma el poder y su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, pasó al lado oscuro y se convirtió en el malvado Lord Sith, Darth Vader.

Además, todavía faltan nueve años para el comienzo de Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977).

La última década no ha sido la favorita para el maestro Jedi, interpretado una vez más por Ewan McGregor: los recuerdos lo atormentan, ha vivido triste, solo, escondido y con mucho pesar en el desierto árido de Tatooine.

[ Disney+ estrenará serie de Obi-Wan Kenobi en mayo ]

En 'Obi-Wan Kenobi', los Inquisidores amenazan con cazar a los Jedi. (Disney para La Nación)

La Orden Jedi fue prácticamente destruida y los maestros que no fueron asesinados en la Orden 66 huyeron y han permanecido escondidos. Obi-Wan no ha podido comunicarse con Yoda, ni con algunos de los otros Jedi.

En Tatooine ha tratado de llevar una vida normal, de bajo perfil, temeroso de que lo descubran. Aun así, ha cumplido su promesa de cuidar a Luke Skywalker, hijo de Anakin Skywalker y Padmé Amidala, quien reside con sus abuelos en una granja.

“Por diez años Obi-Wan se esconde, no puede comunicarse con ninguno de sus antiguos camaradas y está realmente aislado. No puede utilizar la Fuerza. Entonces, de cierta forma, perdió la fe. Él es como alguien que se alejó de su religión. La única responsabilidad que le queda de su vida pasada es la de velar por Luke Skywalker”, contó McGregor durante una rueda de prensa virtual, la cual se organizó para presentar la serie de la plataforma Disney+.

Sin embargo, Obi-Wan no se va a aburrir por mucho tiempo más, pues los Inquisidores, enviados por el Imperio para cazar a los pocos Jedi sobrevivientes, están cada vez más cerca y el reencuentro con ellos será inminente.

La última vez que Ewan McGregor interpretó a Obi-Wan Kenobi fue en 'Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith', en el 2005.

Obi-Wan Kenobi marcará el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader; mientras que el elenco lo complementan Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

El retorno de Ewan McGregor

Más de 15 años después de su última aparición como Obi-Wan Kenobi, el actor Ewan McGregor regresa para encarnar al maestro Jedi en la nueva serie.

McGregor interpretó al mítico personaje en La amenaza fantasma (1999), El ataque de los Clones (2002) y La venganza de los Sith (2005). En El despertar de la Fuerza (2015) solo hizo un cameo con la voz de su personaje.

“No podría haber imaginado que sería tan satisfactorio interpretarlo de nuevo. Fue realmente genial y creo que en parte se debe a la nueva tecnología”, dijo McGregor a The Nine, de BBC Escocia.

McGregor asumió el papel que había hecho famoso el actor inglés Alec Guinness, en la primera trilogía: Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977), Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980) y Star Wars: Episode VI - Regreso del Jedi (1983).

“Ahora que me voy acercando a la edad de Alec Guinness, esto se pone interesante: mi Obi-Wan está un poco más cerca del suyo”, aseguró el actor, de 51 años.

[ ‘Star Wars Celebration’: Disney+ presentó los estrenos del universo ‘Star Wars’ ]

De hecho, McGregor reveló que su secreto para que la esencia de Guinness siga presente entre sus textos es que nunca deja “de pensar en él, de escucharlo decir su texto”.

Originalmente, Disney anunció que la serie de seis capítulos se estrenaría el miércoles 25 de mayo, en el marco del aniversario número 45 de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza; sin embargo, la fecha se retrasó dos días. Es por ello que la serie se estrena este viernes 27 de mayo.

Obi-Wan ha pasado una década escondiéndose para sobrevivir en Tatooine. (Disney para La Nación)

La gran sorpresa para los fanáticos es que este viernes no solo se liberó un capítulo, sino dos. Posteriormente, la serie presentará nuevos episodios semanalmente todos los miércoles hasta el 22 de junio, cuando se estrene el episodio final.

Obi-Wan Kenobi no es la única producción que Lucasfilm tiene planeada para la plataforma de streaming, pues próximamente estrenará Andor, precuela de Rogue One; además, ya está en camino una nueva temporada de The Mandalorian.