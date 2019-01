En cuanto a quiénes serán las personalidades que fungirán como jurado, Calvo dijo que están definiendo los nombres, pero que el panel variará cada semana. “Hace mucho tiempo en Costa Rica no se hacen estos programas y a mí se me hizo interesante recobrarlo porque mi visión desde hace varios años es ir formando nuevos valores en la comedia y La dulce vida me permitirá ubicarlos. También esta es una oportunidad bonita para celebrar que hace 30 años ese programa fue el que me dio a conocer”, manifestó Calvo.