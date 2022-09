¡Nada de inclusión forzada! Disney, HBO y Amazon defienden a sus estrellas ante críticas por elencos diversos

Los productos culturales suelen ser los primeros en levantar la mano y ponerse al servicio de las correcciones históricas. Lo que comenzó desde la academia, como es el caso de replantear la representación de poblaciones históricamente excluidas de series, películas y videojuegos, se ha convertido en toda una realidad en el transcurso de la última década.

Aún así un sector de fanáticos –que se etiquetan a sí mismos como puristas– han rechazado ver elencos diversos con personas afro, queer, latinas e indígenas, entre otros.

Dentro de esta lista, son muchos los ejemplos de producciones que han padecido de estas críticas -muchas veces violentas e injustificadas-, como nuevamente ha sucedido con los estrenos de las series House of the Dragon y El Señor de los Anillos: Los anillos del poder, así como la nueva versión de La Sirenita.

Detrás de muchos de los ataques a estas producciones se revelan posturas racistas, xenofóbicas y homofóbicas que van siendo aplacadas por las declaraciones de los intérpretes, así como por el respaldo que ha dado el sector artístico y el hemisferio de fanáticos que demuestra lucidez.

Viva enumeró el origen de la polémica en algunas producciones recientes y destacó el argumento de quienes las defienden.

Las series del 2022: ‘El Señor de los Anillos’, ‘House of the Dragon’ y mucho más

En House of the Dragon Copiado!

A algunos les molesta que Corlys Velaryon sea un lord en 'House of the Dragon'. Foto. HBO (HBO Max)

El personaje de Corlys Velaryon, de House of the Dragon, ha molestado a fanáticos que no pueden imaginar que un personaje afro pertenezca a la realeza.

Este lord, que tiene en su control rutas marítimas importantes, fue criticado desde los primeros avances de la serie derivada de Game of Thrones.

Los quejosos dicen que es incorrecto que el actor Steve Toussaint lo interprete porque en el libro el personaje es blanco.

El actor que da vida a Corlys se pronunció en un comunicado al respecto.

“Están felices con un dragón volando. Están contentos con gente con pelo blanco y los ojos de color violeta, pero ¿un negro rico? Eso está más allá de los límites para estas personas”, dijo con ironía.

Aún así, el intérprete ha dejado ver que esa polémica no lo afecta. “Ha habido muchos otros que me han apoyado mucho y han dicho: Dios mío, no puedo esperar a ver qué pasa con tu personaje. Entonces yo me motivo y pienso: ¡esto va a ser genial!”, expresó.

‘House of the Dragon’: reflexiones de un prometedor primer episodio

En El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder Copiado!

Arondir es uno de los personajes criticados en 'Los anillos del Poder'. Foto: Amazon (Amazon)

El Señor de los Anillos, dos décadas después de su imponente trilogía cinematográfica, parió su primera serie televisiva. Los Anillos del Poder ha causado exaltación por parte de los seguidores, pero muchos dardos han salido contra el personaje de Arondir, interpretado por el puertorriqueño Ismael Cruz Córdova; así como contra la princesa Disa, interpretada por Sophia Nomvete.

Las quejas, al igual que en House of the Dragon, quieren justificarse en que en la obra original de J. R. R. Tolkien solo había “gente blanca”, según dicen los furiosos internautas.

La productora ejecutiva Lindsey Weber salió a aplacar tal furia, explicando estas decisiones. “Vimos natural que una adaptación de la obra de Tolkien reflejase cómo es el mundo realmente”, manifestó en un comunicado.

“Tolkien es para todos. Sus historias van sobre razas ficticias haciendo todo lo que puedan por abandonar el aislamiento de sus respectivas culturas y unir fuerzas”, agregó.

En el portal culturaocio, la especialista en la obra de Tolkien Mariana Rios fue contundente: “Estaba claro que iba a haber críticas, pero debemos preguntarnos de parte de quién. ¿Quién puede sentirse amenazado o disgustado por la idea de que un elfo sea negro, latino o asiático?”, expresó.

En Prey Copiado!

Amber Midthunder se desempeña fenomenalmente como la heroína de la cinta 'Prey'. Foto: FilmAffinity

Esta cinta, enmarcada en la legendaria saga de Depredador, ha sido alabada por sus secuencias de acción, y para muchos es una de las mejores entregas de la franquicia, pero a cierta parte del público le molesta que una mujer indígena pueda vencer al mítico alienígena.

Desde que salieron los primeros avances de la película aparecieron las arremetidas. Una vez estrenado el filme, los buenos comentarios aparecieron y la actriz protagonista, Amber Midthunder, se manifestó al respecto de la polémica.

“La gente siempre va a decir cosas, pero eso es solo ruido. Honestamente, esas personas no tienen idea de lo que están hablando. En primer lugar, me siento muy orgullosa de nuestra película y creo que el director Dan Trachtenberg es un cineasta increíble. La película fue tan buena que la gente tuvo que comerse sus palabras”, expresó la actriz a People.

En la entrevista, la intérprete no tuvo pelos en la lengua y les habló frontalmente a todos aquellos que criticaron su representación sin haberla visto.

“Creo que mucha gente pensó que nuestra película sería una historia muy woke, del tipo ‘rompe patriarcado’. No se trata de una chica que desafía lo que los hombres dicen, simplemente. La película se trata literalmente de una persona que se siente llamada a algo y la gente que la conoce no cree que esa sea su vocación”, dijo.

En Lightyear Copiado!

La relación amorosa entre dos mujeres causó una fuerte polémica en torno a 'Lightyear'. Foto: Disney (Disney)

De esta película derivada de Toy Story casi que solo se habló de una cuestión: la aparición de una pareja de mujeres que aparece, si acaso, en dos minutos de metraje.

Las reacciones de un sector de fanáticos escalaron rápidamente e incluso la cinta de Disney y Pixar fue prohibida en 14 países.

Según el portal Deadline, Lightyear recaudó solo $51 millones en Estados Unidos en los tres primeros días de estreno, número muy bajo considerando que las proyecciones apuntaban entre $70 a $100 millones en su primer fin de semana. Muchos creen que las bajas cifras se deben a esa inclusión.

“La verdad es que esa gente es idiota”, expresó Chris Evans, quien da voz al protagonista de la película.

“La historia humana es una historia de constante despertar social. De despertar y crecimiento y eso es lo que nos hace buenos. Siempre habrá gente que tenga miedo, no sea consciente y trate de aferrarse a lo que había antes”, dijo el actor. “Pero esas personas mueren como los dinosaurios. Creo que el objetivo es no hacerles caso, seguir hacia adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos”.

En Star Wars Copiado!

Moses Ingram interpreta a Inquisitor Reva en la nueva serie de Disney de 'Obi-Wan Kenobi'. Foto: Disney Plus

Cierto grupo de fans de Star Wars han teñido a la franquicia con fuertes y violentas acusaciones. La más reciente víctima fue la actriz estadounidense Moses Ingram, quien sufrió una oleada de odio en redes sociales tras encarnar a la inquisidora Reva en la serie Obi-Wan Kenobi.

Moses Ingram, actriz de ‘Star Wars’, recibe oleada de insultos racistas

Ingram publicó unos videos en su cuenta de Instagram donde enseñaba varios mensajes ofensivos en contra de ella, por su color de piel.

“Lo que me molesta es... esta sensación de que solo tengo que callarme y aceptarlo, que solo tengo que sonreír y soportarlo. No es justo que pase algo así. Gracias a las personas que aparecen para defenderme a mí en los comentarios de mis redes, así como en otros lugares de internet”, expresó la intérprete.

Inmediatamente, Disney reaccionó y, en sus redes sociales, la empresa tuiteó: “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Ingram, quien acaba de debutar como Reva en la serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi”.

En su publicación se lee: “Si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistamos. Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars; no elijas ser racista”.

Ewan McGregor, protagonista de la serie, también salió en su defensa, con un clip que colgó en sus redes personales.

“Simplemente me repugna escuchar que esto había estado sucediendo”, dijo McGregor. “Estamos con Moses, amamos a Moses, y si le estás enviando mensajes de intimidación y de ofensa, en mi opinión no eres un fanático de Star Wars”, agregó.

Previamente, los actores John Boyega y Kelly Marie Tran (quienes interpretaron a Finn y Rose, respectivamente) también recibieron varias declaraciones muy fuertes por su color de piel después de aparecer en las secuelas de Star Wars.

La Sirenita Copiado!

La nueva versión de la sirenita será interpretada por Halle Bailey. Foto: IG

Desde su anuncio en el 2019, la nueva cinta de acción real de La Sirenita ha topado con férreas arremetidas contra Halle Bailey, actriz seleccionada por Walt Disney Studios para protagonizar el filme.

Algunos amantes del filme clásico, de 1989, han pedido que cambien a la actriz ya que su color de piel, de cabello y de ojos distan del personaje animado original, la cual era de ojos azules, piel blanca y cabello rojo.

En su defensa, Disney se refirió a las críticas en un comunicado. La empresa recordó que tanto la película como el personaje de Ariel son obras de ficción. “Las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras (...). Los negros daneses también pueden genéticamente tener el pelo rojo”, comentan.

Finalmente, Disney dijo que la audición de Bailey para interpretar a Ariel fue tan inspiradora y espectacular que por eso “no luce como el personaje animado”.

Para Jodi Benson, actriz que dio vida a la Sirenita en la película animada de 1989, los seguidores de la cinta han sido injustos con la joven actriz y no dudó en hacer un llamado contra el racismo.

“Creo que lo más importante es contar la historia. Como familia tuvimos una crianza en la que no diferenciábamos lo que se ve afuera de lo que existe adentro, porque creo que el espíritu de un personaje es lo que realmente importa. Lo que traes a la mesa en un personaje con su corazón y su espíritu es lo que realmente importa”, dijo Benson.