Moses Ingram, actriz de ‘Star Wars’, recibe oleada de insultos racistas.

La franquicia de Star Wars nuevamente es dardo de insultos racistas. Después de los casos del actor John Boyega y Kelly Marie Tran, ahora la actriz estadounidense Moses Ingram es la nueva víctima de una oleada de ofensas racistas en redes sociales por parte de fanáticos de la franquicia.

Así lo dio a conocer esta semana la intérprete que encarna a la inquisora Reva en Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Disney+, cuyos dos primeros episodios se estrenaron días atrás.

Ingram publicó unos videos en su cuenta de Instagram donde enseñaba varios mensajes ofensivos en contra de ella enviados a sus redes sociales. “Nadie puede hacer nada al respecto. No hay nada que nadie pueda hacer para detener este odio”, se lamentó en los videos.

“Lo que me molesta es... esta sensación de que solo tengo que callarme y aceptarlo, solo tengo que sonreír y soportarlo. Y no es justo que pase algo así... Gracias a las personas que aparecen para defenderme a mí en los comentarios de mis redes, así como en otros lugares de internet donde no voy a ponerme a discutir”.

Moses Ingram interpreta a la villana Reva en la nueva serie de Disney+ 'Obi-Wan Kenobi'. Foto: Disney Plus.

Reacción inmediata

Las redes sociales oficiales de la franquicia de Star Wars tuitearon que “estamos orgullosos de dar la bienvenida a Ingram, quien acaba de debutar como Reva en la serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi”.

En su publicación se lee: “si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera, solo tenemos una cosa que decir: resistamos. Hay más de 20 millones de especies inteligentes en la galaxia de Star Wars; no elijas ser racista”.

El protagonista de la serie, Ewan McGregor, también expresó su apoyo a la actriz. El intérprete principal y productor ejecutivo de Obi-Wan Kenobi expresó que su compañera es una “actriz brillante”.

“Simplemente me repugna escuchar que esto había estado sucediendo”, dijo McGregor en un video publicado en la cuenta de Twitter de Star Wars. “Estamos con Moses, amamos a Moses, y si le estás enviando mensajes de intimidación y de ofensa, en mi opinión no eres un fanático de Star Wars”, agregó.

Ewan McGregor, intérprete de Obi-Wan Kenobi, expresó su indignación por los ataques racistas contra Moses. Foto: Disney (Disney para La Nación)

Esta es la tercera ocasión en que ocurren ofensas racistas contra intérpretes de color de la franquicia galáctica. Previamente, los actores John Boyega y Kelly Marie Tran (quienes interpretaron a Finn y Rose, respectivamente) también recibieron odio por su etnica después de aparecer en las secuelas de Star Wars.

En el caso de Tran, ella incluso escribió un artículo de opinión en el New York Times sobre el acoso que recibió después de protagonizar The Last Jedi en el 2017, el cual le provocó que abandonara las redes sociales.

En el caso de Boyega, los ataques comenzaron incluso antes del lanzamiento de la primera de las secuelas en la que apareció. En el 2014, cuando salió en el tráiler de The Force Awakens, inició todo un movimiento en las redes sociales de #BlackStormtrooper, pidiendo expulsar al actor de la franquicia.