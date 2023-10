‘Nace una estrella’: Imprevisto deja en suspenso duelo de eliminación entre Jenny Gómez y James Angulo

Ningún participante quedó eliminado de la competencia de Nace una estrella, la noche de este domingo 29 de octubre, luego de que se cancelara el reto entre James Angulo y Jenny Gómez.

Durante el cierre de la novena gala del programa de Teletica, se reveló que Gómez tuvo complicaciones de salud durante los ensayos semanales, en este caso por un resfrío y una tos.

Por su condición, que se agravó luego de que cantara la clásica y complicada canción de Whitney Houston My heart will go on durante la competencia, su profesora de canto le recomendó que no asistiera al reto musical.

En medio de la incertidumbre sobre qué iba a pasar, la producción tomó una decisión inédita en el programa: comenzar la velada del próximo 3 de noviembre con el duelo de eliminación suspendido entre James Angulo y Jenny Gómez,

Sin embargo, una buena noticia es que los participantes que sí avanzan a la undécima gala serán los teloneros del concierto de Ricardo Montaner, el cual tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en el anfiteatro de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Jenny Gómez tiene 17 años y es oriunda de Pococí. La próxima semana disputará el reto de eliminación en contra de James Angulo. (Lilly Arce Robles.)

Entre invitados y duetos

Si bien en la novena gala no hubo ninguna eliminación, no pudieron faltar las emociones entre los participantes.

El programa arrancó con una presentación de la cantante colombiana Fanny Lu, quien interpretó algunos de sus éxitos como Celos y puso a cantar y bailar al público.

Luego vino el espectáculo de la pequeña Mariser Picado, quien cantó alegremente Cuéntame. A esa presentación la siguió Gustavo Marín, con una versión movida pero emocional de Te quiero, Te quiero.

El ánimo entre la audiencia se alzó cuando llegó el único niño en obtener una calificación perfecta: Lucas Guerrero. El más joven de la competencia fue premiado por su interpretación de Corazón en la maleta.

Envuelto en lágrimas de felicidad, el pequeño se sorprendió por esta calificación y abrazó alegremente al presentador Edgar Silva, ya que durante la semana previa a la presentación había estado enfermo.

Lucas Guerrero, de 8 años, obtuvo la noche de este domingo una calificación perfecta en 'Nace una estrella'. También encabezó la tabla de calificaciones en la categoría infantil, por su presentación individual. (Lilly Arce Robles.)

El otro participante que volvió a obtener una calificación perfecta fue Jeff On, el venezolano de 30 años que se ha caracterizado por dominar el escenario con su voz y pasos de baile.

En esta ocasión, deslumbró con la canción de salsa Juliana y volvió a quedar en el primer lugar de las presentaciones individuales.

Por otra parte, la salvadoreña Jafet Jeréz desarrolló su presentación en medio de constantes aplausos y gritos del público, tras brindar una potente interpretación de La loca, de María Conchita Alonso.

El resto de las canciones individuales que sonaron fueron Ella es mi fiesta por Jeremy Solís, Lo que son las cosas por Ana Laura Madrigal, Porqué será por James Angulo y Hasta que me olvides por César Fuentes.

En cuanto a los duetos, el primer espectáculo emocional fue Qué Agonía, a cargo de Jafet y Jeremy, quienes complementaron sus voces con matices altos y bajos

El escenario también se iluminó con la presentación de Lo mejor de ti, a cargo de Mariser y César, quienes sacaron a bailar a Nahomy Fuentes (hija de César) y Pablo Picado (padre de Mariser).

Mariser Picado y César Fuentes fueron el segundo dueto en presentarse, la noche de este domingo, en la novena gala de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

La tercera colaboración fue la de Jenny y Jeff On, quienes le dieron vida a la canción dramática y romántica de Fuiste tú. En el mismo tono emocional, siguió la entrega apasionante de Hoy tengo ganas de ti, cantada por el dúo de Gustavo y Ana Laura.

Finalmente, James y Lucas fueron la pareja que cerró la gala y deslumbraron al público con Hijo de la luna; una entrega emocional.

La sexta temporada de Nace una estrella arrancó el pasado 3 de setiembre con 17 participantes: 12 adultos y 5 niños.

Actualmente, los seite participantes que aún disputan el primer lugar en la categoría de adultos son Gustavo, Ana, Jafet, James, Jenny, Jeff y César. Mientras que, los tres niños restantes son Lucas, Mariser y Jeremy.