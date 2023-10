Rowena Scott, expulsada de ‘Nace una estrella’: ‘Hay un vacío, pero estoy segura que volverá a llenar’

Bien lo dice la expresión: “la tercera es la vencida”; y eso fue lo que le ocurrió a Rowena Scott la noche de este domingo 15 de octubre, en el programa Nace una estrella.

La joven, quien es oriunda de Limón, se convirtió en la quinta eliminada de la producción de Teletica. Sale de competencia luego de perder el reto de eliminación, al que se enfrentó por tercera ocasión.

Pese a que no se quería ir tan pronto, la joven de 21 años asegura que se va contenta con su desempeño y todos los aprendizajes del jurado y de sus maestros.

Rowena Scott fue tres veces al reto de eliminación de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce)

“Aunque ya tenía un poco de experiencia en el escenario, la televisión se maneja diferente: hay cámaras, luces y hay que hacer muchos movimientos y yo, generalmente, soy muy pasiva sobre el escenario, entonces siento que esta experiencia sacó esa parte de mí, de ser un poquito más eufórica”, dijo la cantante.

Rowena, quien en su última presentación deleitó al público con I Wanna Dance With Somebody, añadió: “De aquí me llevo técnica, conocimiento profesional, amigos. Me voy feliz y satisfecha con mi trabajo”.

“Ya yo tenía una rutina acá y sí, hay un vacío, pero estoy segura de que ahorita se vuelve a llenar. Lo que sí me faltó acá fue conseguir la nota perfecta, pero por lo menos logré sacarle un 10 al jurado”, aseguró entre risas.

Un presentimiento

Rowena confiesa que pese a que Joaquín Iglesias, Debi Nova, Marvin Araya y Ricardo Padilla la habían salvado en dos ocasiones en el reto de eliminación, en esta ocasión, cuando escuchó su nombre, sabía que este no iba a ser el caso.

En esta sétima gala su contrincante fue César Fuentes, a quien considera un participante sumamente fuerte. De hecho, minutos antes de enfrentarse al reto, el cantante había conseguido calificación perfecta de parte del jurado.

LEA MÁS: ‘Nace una estrella’ ya tiene a sus 17 participantes: conozca quiénes competirán en el programa de Teletica

“Esta vez estaba muy nerviosa porque César es superbueno. Y sí, yo tenía un poquito de fe de que fuera otra persona al reto, pero cuando me tocó a mí, yo dije: ‘No, ya no hay forma’”, detalla.

No obstante, Rowena se fue agradecida con el panel de jueces: “Me salvaron dos veces y eso significa que tenían mucha fe en mí y eso me halaga mucho. A ellos yo los respeto mucho como profesionales, y que me hayan salvado en dos oportunidades significa demasiado”.

Ahora, Rowena afirma que saldrá al mundo a buscar más oportunidades musicales y crecer como artista. Ella siente que ahora tiene más experiencia y más contactos para ayudarse a cumplir sus sueños.