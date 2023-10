Rowena Scott es la quinta eliminada de ‘Nace una estrella’

La limonense Rowena Scott se convirtió la noche de este domingo 15 de octubre en la quinta eliminada del programa de Teletica Nace una estrella.

A la joven, de 21 años, no le alcanzaron ni los votos del público, ni las calificaciones del jurado para continuar en la competencia. De esta forma, la cantante tuvo que defender su cupo ante el jurado en el reto de eliminación.

No obstante, Ricardo Padilla, Debi Nova, Joaquín Iglesias y Marvin Araya decidieron salvar al concursante César Fuentes, quien minutos antes había obtenido calificación perfecta.

Rowena Scott es una joven cantante limonense de 21 años. (Lilly Arce)

“Haber llegado hasta aquí se siente increíble. Estoy muy agradecida”, dijo la artista frente a las cámaras al saber que debía dejar el programa.

Este era la tercera vez que Rowena se enfrentaba al reto de eliminación, sin embargo, a diferencia de las galas anteriores, en esta ocasión no pudo convencer al jurado para continuar en competencia.

La gala

La sétima gala arrancó con un espectáculo del Mariachi Colonial que acompañó a varios de los participantes del programa. Tal fue el caso de Maykol Cordero, quien inauguró la gala con el clásico La Bikina.

El segundo en subir al escenario fue Gustavo Marín, quien interpretó No me conoces, seguido por Jenny Gómez, a la que le correspondió cantar Ya te olvidé.

El pequeño Lucas Guerrero deleitó a los televidentes al ritmo de Mi gran noche; mientras que James Angulo cantó Así fue, para complacer a su público, que desde hace semanas le pedía a gritos que interpretara un tema de Juan Gabriel.

Michael Jackson también formó parte de esta gala, pues el venezolano Jeff On pasó al frente para interpretar Rock With You. Más adelante, el Mariachi Colonial tomó protagonismo de nuevo cuando acompañó a la niña Mariser Picado, quien cantó Cucurrucucú Paloma.

César Fuentes obtuvo calificación perfecta y aun así se tuvo que enfrentar al reto de eliminación. (Lilly Arce Robles.)

Esta fue una noche de sorpresas y Ana Laura Madrigal fue una de las que más aplaudió el jurado. Ella está acostumbrada a cantar temas de rock, sin embargo, esta noche optó por mostrar su lado más tropical con el tema Que nadie sepa mi sufrir.

El siempre reguetonero Dani Maro puso al público a bailar al ritmo de Todo de ti; mientras que el niño Jeremy dejó todo el sentimiento en el escenario con la balada Mientes.

Posterior a esta presentación, vino el segmento de calificaciones perfectas. Por ejemplo, la salvadoreña Jafet Jeréz recibió nota perfecta con su versión de La malagueña, para la cual salió al escenario, una vez más, el mariachi. Luego de ella, César Fuentes interpretó Me has echado al olvido, presentación que fue aplaudida por el jurado, que lo premió con cuatro 10.

El cierre de la sétima gala estuvo a cargo de Rowena Scott y el tema I Wanna Dance With Somebody.

Con la eliminación de este domingo 15 de octubre, solamente quedan ocho participantes adultos en competencia, así como cuatro niños. El primer expulsado de la temporada fue Steven Campos, seguido por Sofía Gatgens y Valery Álvarez, así como la niña Amanda Alonso.