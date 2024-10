Mimi Ortíz: ‘Es muy diferente bailar con ‘las moraditas’ en el estadio a bailar un tango en competencia’

“Ha sido una semana bastante dura”, confiesa Libni Ortiz, quien ha tenido que preparar las dos coreografías que presentará el domingo 27 de octubre en Mira quién baila con coreógrafos que no son su pareja.

Mimi, como se le conoce de cariño, baila con Yenier Jiménez; sin embargo, esta semana el coreógrafo partió rumbo a España, al Campeonato mundial de pasos libres, y ella ha debido preparar las dos presentaciones que realizará con los también bailarines Michael Rubí y Erick Vásquez, quienes son pareja de Janeth García y Naomy Valle, respectivamente.

La modelo explica que, en un inicio, la idea era que se preparara con el bailarín que el domingo 20 de octubre quedara eliminado de la competencia; no obstante, ese día la producción no expulsó a ninguna de las parejas nominadas (los votos se acumularían para esta semana), por lo que ha tenido que compartir su tiempo de ensayo con García y Valle.

“El tiempo para mí ha sido bastante reducido, porque nosotros nada más ensayamos tres horas al día, porque ellos obviamente tienen que ensayar con Naomy y Janeth y no pueden quedarse toda la tarde o toda la noche ensayando conmigo”, comentó Ortíz.

“En resumen si ha sido como un tiempo muy reducido, porque ensayo hora y media con Michael y hora y media con Erick, y en ese tiempo nos tenemos que aprender la coreografía. Lo que sucede es que a este nivel de la competencia, la calidad y la dificultad ya es algo que califican mucho y no podemos presentar un trabajo mediocre”, explica Mimi.

Mimi Ortíz enfrenta la ausencia de Yenier Jiménez este domingo 27 de octubre, cuando presentará sus coreografías con otros bailarines.

A modo de ejemplo, Mimi relata que en un momento de la coreografía que realizará con Michael Rubí debe lanzarse hacia atrás y, cuando estaba practicando, no tenía la confianza para hacerlo.

Para Mimi, lo más retador recae en que ella no conoce a los coreógrafos, ni ellos la conocen a ella, entonces la forma en que se preparaba con Yenier ha sido muy distinta, pues ella ya se había acostumbrado al estilo del bailarín.

“El tema es que Yenier ya me conoce. Él sabe lo cuando estoy frustrada, cuando estoy estresada, cuando estoy más bien motivada, y él sabe cómo llevarme en esa fluidez, pero ellos no me conocen y yo no los conozco a ellos, entonces esa etapa de adaptación ha sido fuerte”, comentó.

Sin embargo, Mimi afirma que está preparada para dejar el corazón en la pista de baile, independientemente de con quién baile, pues le gusta que “las cosas salgan bien”.

“Yo entré aquí a ganar, pero también me apasiona mucho bailar, a tal punto que la gente piensa que yo soy bailarina y no, yo no soy bailarina. Esta es mi primera vez bailando todos estos géneros, que son completamente nuevos para mí y llevan mucha técnica”, asegura la competidora.

Mimi agregó: “Es muy diferente bailar con ‘las moraditas’ en el estadio una canción de Maluma, a bailar un tango en una competencia, entonces creo que mi personalidad es de mucha disciplina, mucho enfoque, trabajo, y esa mentalidad de no rendirme más bien. A mí me gusta que me saquen de mi zona de confort, porque solo ahí es donde uno crece”.

Aunado a ello, la modelo siente la presión de los jueces, quienes siempre esperan que ella los sorprenda. Desde la primera gala, Mimi ha recibido comentarios positivos y considera que en este momento de la competencia no puede dejar de seguir mostrando su habilidad en escena.

De hecho, con Erick presentará un tango que al inicio simplemente no le salía, dada la dificultad que tiene. Incluso, los jueces Toni Costa e Isaac Rovira le advirtieron que es una coreografía de profesionales.

“No quiero algo fácil. El miércoles en la mañana, por ejemplo, no me salían los pasos, y vi que Erick quería empezar como a cambiar la coreografía para hacer cosas más fáciles y yo le dije: ‘No, no es cambiarlo a fácil. Yo lo voy a lograr, intentémoslo hasta que lo logremos’, porque yo no quiero algo fácil. A mí me gusta que me reten, que me pongan dificultades, que me pongan pasos que no me salen y practicarlos hasta que me salga”, comentó.

Libni Ortíz es de las estrellas que más halagos se ha llevado a lo largo de la temporada de 'Mira quién baila'.

Y aunque reconoce que está muy cansada, también está dispuesta a practicar horas extra si es necesario, pues quiere dar lo mejor en la pista y demostrar su fuerza interna, más allá de la dificultad de la coreografía y de bailar con otra persona que no es su pareja.

No obstante, el reto de Mimi no termina con Erick, pues también bailará con Michael reguetón, el género que considera que a ella más se le facilita.

“Michael baila extraordinario, entonces él no me puede opacar, porque la estrella soy yo, entonces tengo que subir el nivel para verme lo más parecida a él posible. La idea es lograr que no nos veamos como que él está bailando mejor que yo, sino que nos veamos como una pareja de baile. Esto, definitivamente, es un reto”, finalizó Libni.

La sétima gala de Mira quién baila se transmitirá en vivo por Teletica este domingo 27 de octubre, a partir de las 7 p. m.