Maribel Guardia: ‘No hay dolor más grande que enterrar a un hijo, no se lo deseo a nadie’

La actriz costarricense Maribel Guardia reaccionó este lunes sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa, que tuvo con el compositor Joan Sebastian. El joven de 27 años falleció la noche del domingo 9 de abril.

“Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios por todos los que me están viendo, que vean a sus hijos crecer, que los vean casarse, que tengan nietos, que los vean triunfar.

“Y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande que no se lo deseo a nadie.

“Ayer todavía no aterrizaba, pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores de buena energía de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba, así que lo agradezco”, concluyó la costarricense Maribel Guardia a varios medios de espectáculos mexicanos.

Julián Figueroa era el único hijo de la costarricense Maribel Guardia. Foto: Archivo.

Julián Figueroa le canta a su madre, Maribel Guardia

Luego de conocerse el fallecimiento de Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia informó que su hijo, de 27 años de edad, murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, señaló la cantante.

Guardia pidió comprensión “por el profundo dolor” por la muerte de su hijo: “Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

