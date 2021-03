Sobre la escalada de éxito con la que irrumpió en este marzo Alex Guzmán en ¿Quién Mató a Sara?, declaró a la emisora colombiana La W: “Gracias a Dios vivo un momento muy lindo en mi carrera, se me abre la ventana para proyectos muy interesantes y por eso no tengo sino agradecimientos por poder seguir sumando personajes a mi carrera (…) creo que siempre lo más importante es tratar de humanizar al personaje. Si este personaje no lo tiene, el público no lo acompañará sea cual sea su objetivo. Además, eso hace que la gente se conecte con Alex para que logre lo que quiere”.