Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez volverán a presentar juntas: ‘Es un ganar ganar cuando están las dos presentes’

La semana pasada Lussania Víquez se ausentó por unos días del programa Informe 11 Las Historias para rodar la película Más de 40 ¿y qué? en San Carlos, mientras que, Ginnés Rodríguez, su compañera —quien estaba en un receso por el fallecimiento de su esposo— regresó el 19 de abril.

Por lo tanto, este lunes 24 de abril, las comunicadoras finalmente se reunirán en el set de grabación y aparecerán juntas nuevamente en la pantalla chica después de dos semanas y media.

La información fue confirmada por el productor del programa, Frederick Fallas, quien en una conversación con La Nación confesó que el reencuentro alegra a todos en el set.

“Nosotros como producción estamos muy contentos porque ellas son trabajadoras ejemplares, muy comprometidas y me imagino que el público también va a estar muy contento”, comentó Fallas.

De acuerdo con el productor, la credibilidad es la mejor cualidad que ambas comparten. “Ellas tienen mucha simpatía, la gente las quiere mucho. Es un ganar ganar cuando están las dos presentes”, concluyó.

¿Cómo van los gemelos? Copiado!

Lussania Víquez aseguró que está “viviendo un sueño hecho realidad” por su embarazo de gemelos, pues ser madre siempre fue su gran meta y cumplirla no ha sido del todo sencillo.

Por medio de sus historias en Instagram, Víquez mostró cómo acomodaba las cosas de sus hijos y confesó que hasta el momento, ni ella, ni su esposo, compraron algo para los bebés.

“La gente nos ha ido regalando un montón de cositas (...). Dios es tan lindo y tan bueno, nunca me imaginé estar en estas, bueno no, en realidad sí me lo imaginé, pero después ya lo descarté y hoy es un sueño hecho realidad”, comentó la figura pública, haciendo referencia a los seis años en los que intentó quedar embarazada. “Estoy feliz como una lombriz”, agregó.

En otra de las historias, Víquez mostró cómo quedaron las pertenencias de sus hijos ordenadas y musicalizó la foto con Te veo, de Jesús Adrián Romero.

Lussania Víquez se prepara para el nacimiento de sus bebés

