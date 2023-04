Ginnés Rodríguez en regreso a ‘Informe 11′: ‘No quiero maquillar nada, tengo una profunda tristeza’

La periodista Ginnés Rodríguez regresó este miércoles a su trabajo en el programa de Repretel Informe 11.

A las 9 p. m. solicitó un pequeño espacio para referirse al proceso tan difícil que está pasando después de la muerte de su esposo, Gerardo Zamora, quien falleció el 5 de abril.

Los televidentes pudieron observar a una Ginnés con mucha tristeza, melancólica, pero también fuerte y llena de esperanza, con muchas metas en el camino; una de ellas es seguir adelante con sus hijos, pese a las circunstancias.

“La pregunta que la mayoría de la gente me hace, y que a lo mejor usted también se hace, es cómo me siento. Tengo que decir, con toda la honestidad, porque no quiero maquillar nada, que tengo una profunda tristeza, esa tristeza que se siente en el corazón, que se lleva en el alma, y si hoy estoy aquí y quiero compartir con ustedes a partir de ahora, no es porque el luto terminó, no es porque ya estoy mejor; al contrario, es porque es cuando más necesito sentir el cariño y el amor de la gente.

Ginnés Rodríguez solicitó un pequeño espacio en Informe 11 para referirse al proceso tan difícil que está pasando después de la muerte de su esposo, Gerardo Zamora. Foto: Captura de pantalla.

“Hay una amiga mía a la que quiero montones y que es muy sabia, muy inteligente y talentosa, que se llama Lussania Víquez (copresentadora del programa). Ella tiene una frase, que yo me la robé y me la dejé en el corazón, y dice que ‘en días grises, paraguas de colores’, y yo quiero compartirles esto porque no se trata de disfrazar nada ni de maquillar nada”, recalcó Rodríguez durante la transmisión.

La comunicadora también le dijo a su público: “Probablemente, en el programa ustedes me verán disfrutando y riéndome, y es que creo y estoy convencida de que a la tristeza le podemos poner color. Les comparto este mensaje porque a lo mejor allá ustedes en casita tienen algún dolor, están pasando por algún momento difícil, así que bienvenidos al club, porque esto es la vida; así es, pasamos por momentos tristes”.

Además, externó que “si se me sale una lagrimilla, ustedes entenderán qué es lo que está pasando, pero si hay algo que yo necesito en este momento es rodearme de amor, cariño, del amor de ustedes y también de historias que aquí en este programa presentamos.

“Yo le voy a seguir rindiendo honor a mi esposo, disfrutando la vida. Si eso fue lo que él hizo, disfrutar y vivir cada minuto, pues yo también lo tengo que hacer”, concluyó.

La noche de este miércoles, Rodríguez presentó el programa junto al productor Frederick Fallas, pues Lussania Víquez permanece de vacaciones.