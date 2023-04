¡Un niño y una niña! Lussania Víquez reveló el sexo de sus bebés

La presentadora Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz dieron a conocer que serán padres de una niña y un niño. La conductora del programa Informe 11 y su pareja realizaron una fiesta para revelar el género de sus bebés.

“Cuando nos preguntaban: ‘¿qué les gustaría tener?’ , decíamos que una parejita; aunque dentro de mi decía que ya era pedirle a Dios demasiado.... Y vean qué milagro!!! Dios nunca deja de escucharnos y de complacernos si es su voluntad! Gracias padre celestial por permitirnos vivir con nuestros seres queridos este mágico momento”, posteó la presentadora en sus redes sociales tras dar el anuncio.

La pareja de bebés son los primeros hijos de Víquez y Sáenz, quienes desde hace mucho tiempo soñaban con convertirse en padres.

Víquez, de 37 años, cataloga de milagrosa su maternidad, pues convertirse en mamá es un anhelo al que se había aferrado desde siempre y que había costado materializar debido a que tras superar el cáncer de mama su reserva ovárica se vio afectada.

“Estoy con mucha felicidad, pero, sobre todo, con una gratitud con Dios que no puedo explicar. No me basta con dar gracias a Dios. Siento que no sé cómo le voy a pagar este milagro tan maravilloso que hizo con nosotros a través del doctor Gerardo Escalante (ginecólogo y obstetra que los acompañó a ella y a su esposo en el proceso). Fue el único que creyó en nosotros. La mayoría no quería intentarlo. Él dijo: ‘vamos con todo. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos médicamente y dejamos en Dios lo demás’”, dijo Lussania en una entrevista con La Nación cuando se enteró de la buena noticia.