Lussania Víquez se ausentó a ‘Informe 11′ y revela por qué no puede caminar

La presentadora de televisión Lussania Víquez, conocida por presentar el programa de Repretel, Informe 11, reveló por medio de sus redes sociales que no puede caminar porque le duele mucho un pie. Esto le sucede luego de someterse a una cirugía ambulatoria para retirar un granuloma.

Víquez -quien tiene seis meses de embarazo y espera gemelos- necesita descansar, por lo que se ausentó al programa desde el jueves 4 de mayo, apenas unos días después de reincorporarse al espacio televisivo tras sus vacaciones.

“Les confieso que hoy ha sido un día física y emocionalmente duro para mí. Amanecí con mucho dolor en el pie después de la extirpación de la lesión y no puedo caminar”, escribió la comunicadora en sus historias de Instagram, el viernes.

“La retención de líquidos en mis pies hoy hizo fiesta, fui al Ebais y casi no me ven porque no tenía cita”, agregó.

Seguidamente, la también locutora comentó que, pese a ausentarse al programa, una señora la “regañó” por supuestamente anteponer su trabajo por encima de su salud. “Como si yo fuera mi propio jefe”, añadió.

El mensaje lo acompañó con una foto suya acostada, asegurando que se dejará “chinear” por su mamá en los próximos días.

Lussania Víquez, de 'Informe 11', dio una actualización sobre su salud. (Captura de pantalla)

En numerosas ocasiones, Víquez compartió fotografías de sus pies donde se evidencian lo hinchados que están por cargar con su propio peso, así como el de los gemelos que crecen en su vientre. Este viernes no fue la excepción y con el chiste de “vendo la piñita en 4.000 colones”, la presentadora mostró cómo lucen sus pies mientras los comparó con unos tamales.

Aún se desconoce el día que Víquez regresará al programa. Por el momento, su salud y la de sus bebés son prioridad, pues, según reveló anteriormente, con su embarazo está “viviendo un sueño hecho realidad”, ya que intentó quedar encinta por al menos seis años.

“Estoy con mucha felicidad, pero, sobre todo, con una gratitud con Dios que no puedo explicar. No me basta con dar gracias a Dios. Siento que no sé cómo le voy a pagar este milagro tan maravilloso que hizo con nosotros”, dijo Víquez a La Nación, en febrero.

