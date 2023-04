Lussania Víquez envía conmovedor mensaje a Ginnés Rodríguez en vivo: ‘esas son las verdaderas influencers’

El periodista Gerardo Zamora, reconocido por trabajar en Telenoticias y en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), falleció el miércoles 5 de abril por un paro cardíaco, luego vivir por tres años con un tumor meningioma en su ojo derecho. A su lado permaneció incondicionalmente su esposa Ginnés Rodríguez, por lo que su compañera de Informe 11, Lussania Víquez, le dedicó unas palabras durante el programa del lunes.

“El programa de hoy para todo el equipo de Informe 11 es un programa bastante difícil porque siempre nos tratamos de enfocar en lo positivo, y así va a seguir siendo, pero hay momentos duros en la vida, que tocan el alma, que tocan el corazón, que tocan a las personas que amamos, así como tocaron a nuestra querida compañera Ginnés”, comentó la presentadora mientras lucía un vestido negro.

Durante su conmovedor discurso, Víquez aseguró que en el estudio de grabación todos sus compañeros estaban tristes por el fallecimiento de Zamora y enfatizó en que Rodríguez es “una guerrera de carne y hueso”.

“Esas son las verdaderas, ahora que está de moda la palabra ‘influencer’, esas son las verdaderas influencers, porque Gi siempre nos ha enseñado, como su esposo Gerardo, a que hay que ver el vaso siempre medio lleno”, agregó Víquez.

La presentadora —quien está en gestación y espera gemelos— aseveró que Dios nunca iba a soltar a su compañera y a su familia, mientras que comentó que al funeral del periodista asistió gente que viajó desde Guanacaste, Limón y Pérez Zeledón. “Es un movimiento de amor, porque vos y tu familia se lo ha ganado”, añadió.

“Aquí está tu campo, aquí estamos esperándote con los brazos abiertos, te amamos (...). No me cabe la menor duda de que Gerardo está en un golgorio allá arriba, él ya no sufre, está bien, está contento, pero ahora vamos a orar mucho por vos, por tus hijos, por doña Seydi, por los hermanos, por la familia que queda acá que sí necesitan mucha paz, mucha fortaleza en estos duros momentos”, dijo Víquez.

Con sus manos juntas, la figura de televisión concluyó su mensaje al recordarle a su compañera el aprecio que le tienen en el canal. “Te queremos mucho Gi, te queremos con el alma, que Dios te bendiga enormemente”, expresó.

Rodríguez se pronunció sobre su pérdida un día después del funeral. El 10 de abril la periodista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aseguró que confía en que Dios tiene un plan perfecto para su familia.

“Duele mucho, duele todo; hasta despertar y respirar, duele el alma, duele dar respuestas a Lucy y Marcelo, duele pensar en el pasado y duele más pensar en el futuro, un futuro tan lindo que imaginamos juntos”, escribió la experiodista de canal 7.

“Muchas cosas no tienen sentido, pero he decidido dejar de hacer preguntas y dejar los ‘y si hubiera’, para abandonarme en la fe y confiar que Dios tiene un plan perfecto en donde todas estas piezas rotas crearán algo hermoso. Mientras tanto, tomaré el legado de mi esposo y su ‘vaso medio lleno’ para vivirlo y transmitírselo a mis hijos”, agregó.

