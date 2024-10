‘Los Simpson’ revelan su secreto para ‘predecir el futuro’

El primer capítulo de 'Los Simpson' se emitió en diciembre de 1989. Desde entonces no se ha interrumpido el programa.

Desde hace varios años, los ojos de los fanáticos de Los Simpson han estado atentos a las predicciones del futuro que se han presentado en el programa. Algunos hechos destacados que aparecieron como parodias en episodios del show y que se confirmaron años después en la realidad incluyen la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 en ese país y hasta la lesión de Neymar en el Mundial de 2014.

La pregunta pública es: ¿cómo es posible que un programa de comedia acierte en tantas predicciones? Esta duda fue resuelta en una entrevista que Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, concedió a la revista People.

Según él, todo se debe a las matemáticas y al conocimiento de la historia. “La respuesta amarga que siempre doy, y que a nadie le gusta, es que si estudias historia y matemáticas, sería literalmente imposible para nosotros no predecir cosas. Si dices suficientes cosas, algunas de ellas coincidirán con la realidad, y ese es el elemento matemático”, explicó el showrunner, según una publicación de El Tiempo de Colombia.

Selman agregó que, al analizar las actitudes y acciones de los seres humanos, combinadas con el conocimiento histórico, logran presentar en el programa situaciones que eventualmente podrían confirmarse en algún momento.

“Si haces un programa que se basa en el estudio de las estupideces pasadas de la humanidad, seguramente vamos a anticipar la futura tontería de la humanidad a medida que se hunde más en la estupidez”, aseveró.

Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989 y se ha transmitido ininterrumpidamente a lo largo de 34 años. La mayoría de los personajes siguen vigentes, aunque algunos han fallecido a lo largo de la serie, usualmente por el fallecimiento de los intérpretes que les prestaban sus voces.

El primer capítulo que se emitió fue Simpsons Roasting on an Open Fire, un especial navideño. A lo largo de su historia, el programa ha destacado tanto por sus especiales de Navidad como por los famosos Treehouse of Horror, sus episodios temáticos de Halloween.

El Tiempo presentó una lista de hechos que Los Simpson han predicho. ¿Cuál le suena real?

Presidencia de Donald Trump: Temporada 11, episodio 17.

El traje morado de Kamala Harris: Temporada 11, episodio 17.

El ganador del Super Bowl: Temporada 3, episodio 14.

Disney compra 20th Century Fox: Temporada 10, episodio 5.

La situación de emergencia del sumergible Titan: Temporada 17, episodio 10.

Relojes inteligentes: Temporada 6, episodio 19.

Corrector automático: Temporada 6, episodio 8.

Robar grasa para cocinar por dinero en efectivo: Temporada 10, episodio 1.

Resultados del Mundial y el escándalo de corrupción de la FIFA: Temporada 25, episodio 16.

En el capítulo 'Bart to the Future' del 2000, Lisa Simpson se convierte en la primera presidenta de Estados Unidos y luce un atuendo similar al de Kamala Harris en la inauguración del 2021, incluyendo un conjunto morado con collar de perlas y pendientes.

Correspondencia tardía a fanáticos de Los Beatles : Temporada 2, episodio 18.

: Temporada 2, episodio 18. Ataque de tigre en una presentación de Siegfried y Roy: Temporada 5, episodio 10.

Videollamadas: Temporada 6, episodio 19.

Estados Unidos gana el oro en curling: Temporada 21, episodio 12.

Una persona normal visita el espacio: Temporada 5, episodio 15.

La presentación de Lady Gaga en el Super Bowl: Temporada 23, episodio 22.

Intento de vestir al David de Miguel Ángel: Temporada 2, episodio 9.

de Miguel Ángel: Temporada 2, episodio 9. Máquinas electorales defectuosas: Temporada 20, episodio 4.

Tomates mutantes: Temporada 11, episodio 5.

La partícula del bosón de Higgs: Temporada 10, episodio 2.

Los isótopos de Albuquerque: Temporada 12, episodio 15.

Brote de ébola: Temporada 9, episodio 3.

Bengt R. Holmstrom gana el Premio Nobel de Economía: Temporada 22, episodio 1.

Vender hurones como poodles : Temporada 13, episodio 22.

: Temporada 13, episodio 22. Pez de tres ojos: Temporada 2, episodio 4.

Poner carne de caballo en la comida: Temporada 5, episodio 19.

Demandar a un restaurante de “todo lo que pueda comer”: Temporada 4, episodio 8.

Traductor de bebés: Temporada 3, episodio 24.

El día del garrote: Temporada 4, episodio 14.

Universo en forma de dona: Temporada 10, episodio 22.

Escándalo de espionaje de la NASA: Película de Los Simpson .

. Cypress Hill se presenta con la Orquesta Sinfónica de Londres: Temporada 7, episodio 24.

Una gripe similar al COVID-19 brota de Asia: Temporada 4, episodio 21.

