Lorna Cepeda llegó a la final: ‘No estoy aliviada; en ‘Dancing’ nadie tiene nada seguro’

Lorna Cepeda, estrella internacional de Dancing with the Stars (DWTS), llegó a la final del concurso de ballroom y no puede estar más feliz. Conocida en Costa Rica por su memorable papel de La Peliteñida en Yo soy Betty, la fea, siempre se propuso llegar lo más lejos posible y lo consiguió.

Este domingo 25 de setiembre, el público tendrá en sus manos la decisión de cuál será la estrella ganadora y Lorna, quien es notablemente apreciada en Costa Rica y cuenta en Instagram con 2,5 millones de seguidores, no se confía.

Lorna Cepeda llegó a la final de 'Dancing with the Stars' luego de varias semanas de esfuerzo junto al bailarín Michael Rubí. (Mayela Lopez)

“Aliviada no (estoy), uno nunca sabe; en Dancing, cualquier cosa puede pasar. Nadie tiene nada seguro y eso se ha visto durante todo el programa. En la vida siempre me he preparado así, dando todo lo que puedo dar”, comentó a La Nación.

La actriz no se ha enfocado en una estrategia específica en busca de votos, solamente se los han solicitado a los seguidores, tanto de ella como de Michael Rubí, su pareja de baile.

“Esta semana hemos pedido un montón. Cada dos días. Siempre de manera genuina y espontánea para que la gente que quiera votar, lo haga. No tenemos ningún tipo de estrategia de rifar algo”, comentó.

Además de solicitar votos, Lorna cuenta con el apoyo de sus amigas y colegas: Estefanía Gómez (Aura María Fuentes, en Betty la fea) y Natalia Ramírez (Marcela Valencia en la misma telenovela), quienes tuvieron la iniciativa de pedir apoyo para Lorna.

Gran esfuerzo Copiado!

A esta final, Lorna llega motivada, feliz y también con algunas lesiones, sobre todo, la de las costillas. Aún así, durante los últimos días, Michael y ella se han comprometido a ensayar lo máximo posible.

“Estar en la final representa un montón de cosas. Tanto trabajo tiene su recompensa. Todo lo que hemos pasado ha valido la pena. Me hace absolutamente feliz llegar a la final porque nos hemos esforzado un montón, más de la cuenta. Nunca en mi vida pensé que iba a ser tan difícil este camino, pero a la vez lo he disfrutado mucho.

“Yo no me imaginaba ganarme el premio ni nada. Yo lo que imaginé era llegar lo más lejos que se pudiera, siempre hablé con Michael Andrés (como llama de cariño a su compañero bailarín) de que quería llegar lo más lejos que se pudiera y lo logramos”, detalló y resaltó que el trabajo de esta semana tiene como finalidad ofrecerle el mejor show a la audiencia.

Acerca de las fortalezas y debilidades con las que enfrentará la última gala de esta sétima temporada de Dancing with the Stars, Lorna especificó su ventaja son las ganas con las que llega a la final y su desventaja es que “ya el cuerpo no da”.

“Mi cuerpo no está al 100%. Hay cosas que no puedo hacer por mi costilla, por lesiones en la pierna, pero las fortalezas que tengo son las ganas que hay de estar en esta final, de dar un buen espectáculo”, contó.

Anhelo de ganar Copiado!

La colombiana también se sinceró con respecto a sus deseos de ser la ganadora, anhelo que nace sobre todo, por su compañero y amigo Michael.

“La verdad me encantaría ganar ese premio. Y no solo por mí. Yo lo hago y lo pido por Michael, por Michael Andrés que es una persona que se merece este premio. El trabajo que ha hecho conmigo a través de Dancing es para decir que merece ese premio y yo sí quiero ganármelo por él. Él se merece alzarlo y decir: ‘Miren lo que hice, lo que realicé, soy de Costa Rica y vean lo que he hecho’. Él es un ser espectacular.

“Ahora, si no me lo gano, el premio más grande que me llevo es haber conocido a Michael y tenerlo para mí, para siempre”.