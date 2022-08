Juan David, el admirador de Lorna Cepeda que se convirtió en su prometido: ‘La amo más que nunca’

Lorna Cepeda no deja de reír, la simpática actriz comparte carcajadas porque sabe el esfuerzo que está haciendo su prometido Juan David Morelli, un empresario colombiano, que prefiere mantener el bajo perfil, para hablar de su relación con la participante de Dancing with the Stars con un medio de comunicación.

Lorna asegura que no acostumbra a dar entrevistas junto a su pareja, sin embargo, ambos conversan tranquilos acerca de su amor de hace dos años. Juan David viajó a Costa Rica para apoyar a su prometida en la competencia de ballroom de Teletica.

Lorna Cepeda ha tenido por varios días un apoyo muy especial durante la competencia de 'Dancing with the Stars'. Su prometido la acompañó en Costa Rica. Foto: John Durán

La llegada del empresario significó una gran motivación para Lorna, quien en medio del estrés de los ensayos para ofrecer la mejor presentación, sintió su corazón reconfortado al tener la compañía de quien se convertirá en su esposo.

“Estoy supercontenta por todos estos días que me ha acompañado. Me da mucho apoyo”, dice Cepeda.

Juan David agrega: “Me encanta apoyarla, a eso vine, a estar con ella, a darle todo el apoyo”.

De admirador a prometido Copiado!

Durante la conversación, el originario de Bogotá confió que hace muchos años sabía de Lorna y que era su admirador desde que la conoció a través de las telenovelas, sobre todo, del fenómeno mundial Yo soy Betty, la fea, donde la actriz dio vida a la inolvidable Patricia Fernández, la Peliteñida.

“Hace mucho tiempo que la veía. Sabía quién era pero no habíamos coincidido. Mi Diosito me la puso en el camino y estoy feliz de estar con ella”, comentó sin precisar cómo se conocieron.

Luego de descubrir a la mujer más allá de la figura de las telenovelas y de las redes sociales, de compartir con la esencia de Lorna, Juan David emitió una declaración definitiva.

“La amo más que nunca”, musitó.

Lorna interviene: “Esta es la primera vez que hacemos una entrevista así en dos años. Ni nunca en mi vida (había hecho algo similar)”, reiteró.

Consultada sobre el matrimonio, Cepeda cuenta que considera que puede ser para el próximo año, pues cada uno tiene compromisos laborales por atender.

“Organizar un matrimonio toma bastante tiempo y queremos hacerlo bien”, dijo Cepeda, quien resaltó las sensaciones que le genera la presencia de su pareja.

“Tener a Juan David ha sido como un descanso, no sé explicarlo, pero en medio de tanto estrés es como un descansito, un remanso de paz en esos momentos. Me siento acompañada y me ayuda energéticamente”, comentó Lorna, quien dice que tal vez próximamente uno de sus tres hijos podría venir al país para apoyarla en el programa.

“Me encanta verla”, afirmó sin duda Juan David cuando se le pregunta sobre la actuación de Lorna en la pista.

“Además, es la más linda de todas”, expresó mientras le brillaba la mirada. Lorna lo veía con ternura.

—¿Ha visto como quieren a Lorna en Costa Rica? Copiado!

—Es impresionante, me encanta. La adoran.

Juan David Morelli y Lorna Cepeda suman dos años de relación. Ellos se comprometieron en mayo y esperan casarse en el 2023. Foto: John Durán

Lorna ha retribuido ese cariño. En galas anteriores trascendió que admiradores sobre todo, niños y niñas, han llegado a visitarla y ella ha solicitado que los dejen ingresar al programa, que por cierto, ha crecido en las últimas semanas: ha ocupado los primeros puestos de la tabla de posiciones.

“Me siento como orgullosa, yo siempre me pongo nerviosa, porque hay inseguridad y a veces no puedo ver el progreso y la gente que ni conozco dice que he crecido. Me puse a ver los videos desde la primera gala a la de contemporáneo y digo que es increíble lo que Michael ha hecho conmigo. Se que también lo debo a mis ganas, pero él es un hombre talentoso y dedicadísimo. Confía tanto en mí. No me deja bajar la guardia nunca”, comentó.

Amor en Costa Rica Copiado!

Tras poco más de una semana, Juan David debe partir de Costa Rica, sin embargo, cada día en el país fue provechoso junto a Lorna, incluso lograron salir a conocer dos maravillas del país: Río Celeste y el volcán Poás.

Ambos coincidieron en que fue una experiencia muy especial que disfrutaron entre tanto verde.

“Fue divino”.

Sobre lo que más ha disfrutado de su estancia en Costa Rica, Lorna hizo una revelación que justo le había estado comentando a su prometido.

“Le estaba diciendo, ¿verdad, mi amor?, que me encantaría venir a vivir a Costa Rica. Me parece muy lindo. Es muy lindo tanto verde, es muy bonito visualmente, ves las calles limpias, tan organizado y la gente es super amable. Estoy anonadada ahorita (con el país)”.