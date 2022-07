‘La Matraca’, de Repretel, se transformará en la versión tica de ‘Frozen’

La película Frozen marcó a la niñez del mundo. Basta con escuchar el tema Libre soy (Let it go) para recordar a algún niño cercano que no se cansó de darle una y otra vez a la pieza. La noche de este sábado 23 de julio, la familia podrá revivir todas las emociones que provocó la aclamada película de Disney: el programa La Matraca, de Repretel, presentará un musical ambientado en esta cinta.

A partir de las 8 p. m., por canal 6, se verá a personajes de Frozen siendo interpretados por los humoristas de La Matraca, artistas que además de imitar figuras nacionales e internacionales han tenido el reto de también cantar y bailar.

La sorpresa helada presentará a Angie Valverde como la princesa Elsa, a Christian Gómez (Tapón) como el príncipe Hans y a Davis Núñez como el muñeco de nieve Olaf. Otra participación que sobresale es la de Edson Picado, quien dará vida al vendedor de hielo Kristoff.

En este show participarán unas 30 personas, como es usual en los espectáculos ofrecidos por el espacio de Repretel.

Tapón, Davis Núñez, Angie Valverde y Edson Picado son cuatro de los talentos del humor de 'La Matraca' que se transformaran en personajes de 'Frozen'. Foto: La Matraca para LN

Picado comentó anteriormente su deseo de continuar siendo parte de este tipo de especiales. Él es conocido por sus imitaciones, sobre todo de mujeres del medio costarricense, sin embargo, su deseo en La Matraca ha sido crecer y probarse en diferentes ámbitos.

Fantasía en vivo Copiado!

Frederick Fallas, productor del programa de humor y entretenimiento de Repretel, comentó que el show de canto y baile se presentará en vivo, lo que significa un esfuerzo adicional para las figuras participantes, quienes deberán hacer cambios de vestuario mientras el show está al aire.

Fallas resaltó la importancia de este tipo de espectáculos, pues la intención de La Matraca es llevar humor sano para toda la familia. En esta oportunidad eligieron la película Frozen, -conocida por salirse del molde tradicional y enfocarse en el poder del amor de hermanas y lo que ese vínculo puede lograr-, porque es un clásico moderno que continúa encantando a la niñez.

“Hemos decidido que el programa va enfocado en la familia, en el humor sano y el entretenimiento. Queremos que lo disfruten juntos en casa: que los papás se sienten con sus hijos. Desde la primera temporada del programa descubrimos que los shows de películas y de series le gustaban mucho a nuestro público, cada día nos esmeramos para que fuera mejor. Cada show lleva de preparación por lo menos dos meses”, resaltó Fallas.

Durante esta tercera entrega, se han presentado musicales de Encanto (otro exitazo de Disney), de El Chavo del 8, de Hércules, entre otros. Un aspecto llamativo ha sido la inclusión de figuras de Repretel como las presentadoras de Informe 11, Ginnés ROdríguez y Lussania Víquez.

Adicionalmente, Fallas resaltó la labor de cada talento del humor del programa, pues se han comprometido con el baile y el canto más allá de las imitaciones, lo que ha implicado arduos entrenamientos.

“Mario Alfaro, el productor artístico, se desempeña muy bien en la escogencia de los talentos y sobre todo, en la selección de los vestuarios en los que se invierte mucho tiempo y dinero con el propósito de ofrecer un show de calidad y lleno de fantasía”.