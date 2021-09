Karina Ramos actúa en serie junto a Roberto Palazuelos y ‘El Burro’ Van Rankin

En el capítulo en el que aparecerá Karina Ramos será la secretaria de Roberto Palazuelos. (Karina Ramos para LN)

Han pasado tan solo unos meses desde que la modelo y presentadora costarricense Karina Ramos se instaló en México, para asumir un nuevo reto profesional. Desde entonces, el país azteca no deja de sorprenderla.

Desde que la Miss Costa Rica 2014 llegó a ese país se incorporó a Telehit como conductora del espacio Qué News, que le ha permitido cumplir su sueño de estar en televisión y, de paso, abrirle las puertas del emporio Televisa.

Recientemente, Karina fue invitada por la producción de la serie mexicana Perdiendo el juicio para participar en uno de sus capítulos. El show es la nueva apuesta cómica del Canal de Las Estrellas, que se estrenará el 27 de setiembre.

La nueva serie, producida por Memo del Bosque, será protagonizada por los actores Roberto Palazuelos, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Paul Stanley, Lolita Cortés y Alejandro Tommasi.

Todas las semanas, el reconocido elenco invitará a una figura reconocida que se haya visto involucrada en un escándalo, para juzgarlo de una forma muy amena y divertida.

En el caso de Karina, la invitación fue para dar vida a la secretaria de Palazuelos, quien en todos los episodios cambia de asistente.

[ Karina Ramos es fichada por el popular canal mexicano Telehit: “Es la oportunidad que tanto soñé” ]

“Son actores de mucha trayectoria que obviamente intimidan y yo decía: ‘qué vergüenza ¿y si lo hago mal?... O sea, ellos son las personas que tengo al frente’. Pero la verdad es que ellos fueron muy lindos conmigo, me trataron muy bien, me daban consejos y fueron muy acogedores; entonces nunca me sentí como la nueva y la verdad que la pasé increíble”, asegura Ramos.

De acuerdo con la también modelo, cuando la producción la contactó para participar en el espacio, no dudó ni un segundo en decir que sí, pues de esta forma puede “ir explorando nuevas posibilidades”.

La grabación del capítulo se realizó el pasado martes 14 de setiembre. La filmación se extendió desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.

“Yo creo que nunca había estado en una grabación de ese tipo, lo más demandante en cuanto a tiempo fue Dancing With The Stars y el Miss Costa Rica, entonces estuvo muy cool ver todo el equipo... es que todo es tan diferente y tan nuevo para mí que lo he disfrutado mucho. Fue una experiencia muy chiva, porque yo sí he hecho cositas de actuación pero nada muy grande, me gustaría ir aprendiendo e ir metiéndome un poquito más en esa rama”, detalla.

La presentadora, de 28 años, asegura que otra de las razones que hizo de la experiencia agradable, fue la forma en la que los actores se comportaron con ella: se interesaron en conocer que hacía, le dieron consejos y se rieron juntos.

El episodio de 'Perdiendo el juicio' en el que Karina Ramos participó, junto a figuras como 'El Burro' Van Rankin, se estrenará a finales de setiembre. (Karina Ramos para LN )

“Yo creo que muchas veces nos imaginamos que la gente que sale en tele o que hace novelas, son personas diferentes a nosotros y realmente no lo son. Son personas comunes y corrientes. De verdad que conocerlos fue muy bonito, porque yo, como muchas personajes, me imaginaba un personaje y no a una persona así, común y corriente, linda, dándome consejos. Me encanto poder conocerlos y compartir una grabación con ellos”, comentó la tica.

De hecho, desde que llegó a México Ramos ha conocido todo tipo de personalidades. Afirma que ese detalle ha sido hasta cierto punto abrumador, pues son figuras que ella ha seguido desde que era una niña.

Sin embargo, ya se ha acostumbrado más al medio mexicano, en el que afirma estar “abierta a todas las oportunidades que surjan”.

Y aunque la actuación no es precisamente lo suyo, Ramos asegura que se dejará sorprender por las oportunidades: “No se qué tanto me vaya a atrapar ese mundo, porque nunca lo he hecho, pero sí me gustaría aprender y me gustaría explorar para ver cómo me siento y ver si soy buena”.

“Definitivamente han sido meses retadores, creo que he tenido muchísimo crecimiento, he hecho muchas cosas que para mí eran imposibles hace un año, pero la verdad es que profesionalmente sí ha sido muy bonito. Por otro lado, también ha sido bastante complicado estar lejos de mi familia, hay días en los que me siento más sola o me pongo triste por X o Y cosa que sucede. Repito, estar lejos de mi casa es difícil, porque sí he tenido muy buenas amigas en México pero no es mi casa”, dice.

[ Karina Ramos denuncia en redes supuesto acosador: ‘Me estaba volviendo loca...’ ]

Además, Ramos agrega que en estos meses viviendo en México se ha presionado mucho, pues tiene muchos sueños y desea lograr muchas cosas en el país azteca.

“Quiero hacer más cosas y quiero trabajar más. Deseo conocer más gente y quiero tener más oportunidades. A veces me desespero un poquito, pero ahí voy. Todo se ha ido dando y nada más necesito bajarle un poquito a las revoluciones”, cuenta entre risas.

Trabajo de años

Karina Ramos recuerda que, cuando tenía ocho años, debutó en la televisión con RG Elementos, como presentadora. Más adelante, a los 11 años, pasó a formar parte de Chiquivox, un programa de la emisora Vox F. M. y después se incorporó a VM Latino.

De hecho, cuando estaba en el colegio le decía a sus compañeros que ella iba a llegar a trabajar en televisión, pues afirma que realmente anhelaba las oportunidades frente a cámaras. Sin embargo, lo que nunca imaginó, es que iba a cumplir su sueño de forma profesional.

Karina Ramos participó en la alfombra roja que organizó E! Latinoamérica para la gala MET. (Cortesía E! para LN)

“Muchos se reían y decían: ‘oigan a esta que dice que va a trabajar en televisión’ y yo les decía que lo iba a lograr y he trabajado muchísimo, me he formado. Yo creo que muchas veces pensamos que con ganas es suficiente o que con soñar en grande es suficiente, pero no, tenemos que dedicar tiempo a nuestra formación, hacer contactos, conocer gente. Son muchas cosas y hay que ir poco a poco”, detalla.

Por ahora, Karina no tiene más proyectos en puerta y se concentra en sacar adelante su academia de crecimiento personal Imagination, así como su marca de ropa Fireproof. Además, está dedicada a su trabajo como presentadora en Telehit.

Sin embargo, no descarta otros proyectos en televisión, ya que incluso le hablaron de la posibilidad de regresar a un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio. Además, asegura que tiene “una sorpresa por ahí guardada”, de la que podrá hablar en algunas semanas.