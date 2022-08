Joaquín Yglesias y Valeza Rodríguez: un amor blindado contra ‘los piropos’ y comentarios pasados de tono

Joaquín Yglesias y Valeza Rodríguez iniciaron su historia de amor hace 18 años, cuando ambos eran estudiantes de arquitectura. Ella fue quien dio el primer paso: lo invitó a salir y, desde entonces, no se separan. Hoy son padres de Lorenzo (3 años) y Alessandro (1 año).

Los esposos suman 11 años de matrimonio; antes, fueron novios por siete años. Actualmente, cada uno describe a su pareja como su complemento o persona favorita. Ahora que el tenor Joaquín Yglesias es uno de los participantes de Dancing with the Stars (DWTS), Valeza ha estado presente apoyándole en esta nueva etapa, como siempre.

Joaquín, a quien conocemos por su poderosa voz e impecable presencia sobre el escenario (y ahora en la pista), es un esposo y padre que disfruta el tiempo con sus seres queridos. Es amante del hogar.

El cantante encuentra en la familia, y sobre todo en su esposa, un apoyo indispensable en su paso por el concurso de ballroom de Teletica. Él conversó acerca de lo que significa Valeza en su vida.

“Ella es mi compañera de prácticamente toda la vida. Llevamos casi 20 años juntos. Por 18 años, ha sido literalmente la mitad de mi vida, una parte importante, la madre de mis hijos, el amor de mi vida”, comentó.

Valeza Rodríguez y Joaquín Yglesias suman 11 años de casados y 18 de relación. Ellos son padres de dos niños: Lorenzo y Alessandro. (JOHN DURAN)

Para Joaquín, el respaldo de ella ha sido fundamental, no solo en esta etapa, sino desde siempre.

“Su apoyo es fundamental. Parte de estar casados y ser un matrimonio es apoyar al 100% en todos los proyectos que se emprendan. Sin duda, este es un reto muy importante y ella se ha echado al hombro mucho. No solo es sacrificio mío, sino de la familia: cuidar a los hijos, las horas de ensayo, cuando no puedo estar en casa apoyando. Sin ese apoyo no hubiera podido hacerlo”, dijo.

El artista, especializado en el género classical crossover, también se refirió a un tema más personal relacionado con cómo es mantener la solidez de una relación siendo él una figura tan mediática que constantemente recibe comentarios por su atractivo físico.

“Ella me conoce desde que yo era absolutamente nadie (risas). No era conocido, era un estudiante igual que ella, de 20 años; ella es de las pocas personas que me conoce tan bien para saber que hay cosas que yo simplemente no haría”, afirmó.

Además, agregó: “También sé muy bien dividir la vida profesional de la vida personal. No es lo mismo el Joaquín al que le gritan piropos en el escenario y le mandan mensajes pasados (de tono), al que está en la casa con los hijos y deseando estar con ellos, compartiendo con la familia. Soy una persona muy familiar y ella tiene claro eso”.

Valeza Rodríguez, Joaquín Yglesias y sus hijos Lorenzo y Alessandro. Fotos: Instagram

"La confianza es mutua"

Valeza Rodríguez es una mujer dulce y amable. Ella es arquitecta independiente y, además, bloguera y creadora de contenido, por lo que también es una figura conocida en el mundo de las redes sociales. Es la creadora de Tacones y Sazones, página en la que comparte contenidos relacionados con estilo de vida, crianza y moda, entre otros.

Acerca de su relación con Joaquín, coincide en muchas de las palabras que él también menciona, en especial en las que hablan de un amor de años cimentado sobre amor y confianza.

Su seguridad en sí misma, en la mujer que es, y además, el respeto que Joaquín le profesa, han permitido que ella nunca haya sentido inseguridad al ver a su esposo en un medio en el que está tan expuesto y recibe halagos reiteradamente.

“No sé si es por la confianza que hemos cultivado por tantos años, creo que el clic lo hicimos desde un inicio. Si bien en los últimos años Joaquín ha tenido una carrera mucho más mediática, nosotros siempre hemos tenido una relación que se basa en el respeto y en la confianza mutua”, expresó.

“En realidad cuando empezaron a salir estas cosas (su trabajo en medios) no deja de llamar la atención, es como un cambio en la rutina a lo que uno está acostumbrado. Nunca ha habido ninguna molestia. Yo confío plenamente en mi esposo; lo conozco a ojos cerrados y él a mí. Al final del día, los dos sabemos con quien estamos y lo que estamos haciendo. Los dos tenemos muy claro que es una parte de su trabajo, algo anexo que viene por todo lo que pasa. En lo que él trabaja, pero no deja de ser su trabajo”, contó.

La arquitecta y creadora de contenido Valeza Rodríguez, de 36 años, es la esposa de Joaquín Yglesias y un apoyo fundamental para el cantante durante la competencia de 'Dancing with the Stars'. (JOHN DURAN)

Valeza también conversó sobre el amor que han construido por tantos años y que hoy permanece sólido.

“En realidad, creo que se construye todos los días. Si hace 18 años hubiera pensado que ese muchacho sería quien es hoy para mí, jamás me lo hubiera imaginado. Definitivamente me siento afortunada y bendecida con Dios por haberlo puesto en el camino y también pienso que (su relación) es una decisión que ambos hemos tomado y trabajado por cultivar por tanto tiempo”, agregó, Valeza, quien define a Joaquín como su complemento.

“Es mi persona favorita, con quien quiero compartir todo lo bueno y lo malo. Es quien mejor me entiende y mi compañero de vida”.

De la etapa de Dancing with the Stars, la arquitecta resalta que ha sido interesante ver a su esposo en un campo ajeno al canto que es en el que se ha desarrollado desde que ella le conoce.

“Esta parte de bailar definitivamente nos sacó del esquema al que estamos acostumbrados y lo hemos disfrutado un montón. Lo apoyo en todo”, agregó Valeza.

Aunque sabe lo disciplinado y competitivo que es su esposo, a ella sí le ha sorprendido el crecimiento que Joaquín ha tenido cada semana. Ella, como siempre, lo ha visto como su fan principal.