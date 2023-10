James Angulo, de ‘Nace una estrella’, visita a ‘quienes le aman’ tras una gala difícil

Como es usual, la gala más reciente de Nace una estrella estuvo llena de emociones y calificaciones perfectas. Uno de los protagonistas de la noche fue James Angulo, quien al interpretar una de las canciones más significativas de su vida, no pudo contener el llanto en escena. Luego de esto, ha recibido comentarios de apoyo y también críticas.

Al cantar El recuento de los daños, de Gloria Trevi, James se quebró emocionalmente y, al final de su presentación, se disculpó por lo ocurrido. Los jueces le dieron varias recomendaciones y, finalmente, recibió una calificación que lo alejó de los primeros lugares de la tabla de puntuación.

Durante la sexta gala de 'Nace una estrella', James Angulo se conmovió hasta las lágrimas al interpretar 'El recuento de los daños'. Luego de su participación recibió algunas críticas ante las que decidió blindarse. (Lilly Arce Robles.)

No obstante, el vecino de Pavas se limpió sus lágrimas y decidió seguir adelante, por ello, este martes 10 de octubre visitó un lugar que recarga su corazón.

El participante, de 19 años, compartió varias fotografías en la que aparece con algunos de sus amigos y compañeros de la modalidad Plan Nacional, del Liceo de Pavas, donde él cursa duodécimo año.

“Bueno, para empezar, quiero agradecerles a todos y todas ustedes por sus bellos comentarios, los amo mis seguidores preciosos. Hay personas que hablan por hablar y que le hacen daño a las demás personas. Solo quiero que ustedes (haters) entiendan que lo que ustedes me dicen, me hacen más fuerte”, escribió James.

James continuó su mensaje contando que este martes 10 de octubre había sido un día especial, uno que atesoraba en su corazón.

“Fui donde está mi esencia como persona, donde me aman y me quieren con pureza; donde la envidia no existe, tan solo hay abrazos y cariño. Fui a mi querido colegio, a esa parte que para mí es tan especial: la de Plan Nacional, lugar al que orgullosamente pertenezco junto a chicos con diferentes discapacidades cognitivas, pero con gran talento y sueños”, comentó.

En el texto, acompañado por varias fotografías que muestran a James compartiendo un pastel con los estudiantes, detalló una de sus misiones al estar en Nace una estrella.

“Además de representar a Costa Rica, mi bello país, también quiero representar a estos chicos que como yo muchas veces somos subestimados, pero que somos muy capaces de alcanzar nuestros sueños”.

La vida de James ha estado plagada de estigmas y de algunas voces que le han dicho que, debido a su condición de déficit de atención y dificultades de aprendizaje, difícilmente lograría sus sueños. Él, con su amable sonrisa, abrazos cálidos y notables talentos artísticos, ha demostrado que sí se puede.

Luego del domingo, en el que James Angulo lloró durante su presentación, el joven cantante fue a recargarse de sentimientos positivos al Liceo de Pavas. En la imagen aparece con Silvia Rodríguez Selva, la coordinadora del tercer ciclo y ciclo diversificado del Plan Nacional, modalidad de la que James es alumno. Foto: Facebook

Tras su publicación, La Nación contactó a James, quien comentó que la primera parte del mensaje era para las personas que le hicieron comentarios negativos luego de su presentación en la sexta gala.

“Después de lo que pasó siento que son personas con frustraciones, quienes tratan de dañar a las personas que cumplen su sueños”, dijo.

James, quien decide blindarse contra la crítica, aseguró que prefiere enfocar sus energías en eso que lo llena.

“Decidí ir al lugar donde mi corazón es amado y querido para recargarme de energía”, dijo.

Sobre su preparación para la próxima gala, Angulo comentó que “está preparando una gran canción”.

“Me siento muy seguro de mí”, añadió.