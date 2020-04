“Si hubiéramos estado en otro momento y no en pandemia, no es que yo pensara que conseguir trabajo era tan sencillo, pero uno empieza a mandar curriculum y de repente sale algo pronto. Pero jamás me imaginé que fuera tan pronto (en estas circunstancias). Yo salí (de Repretel) y a los pocos días fue que Douglas Sánchez me llamó y me hizo la propuesta. Él dijo que le gustaba mi perfil profesional. Me sentí súper contenta y agradecida con Dios”, detalló.