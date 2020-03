Víquez no tuvo oportunidad de despedirse de la audiencia, por ello les dedicó un mensaje en Viva. “Les digo gracias infinitas desde el fondo de mi corazón por permitirme llegar a sus hogares, por aceptarme, por cada sugerencia que me hicieron, por aguantarme, por ayudarme a crecer… Si la audiencia no me hubiera aceptado ni apoyado, no hubiese estado tanto tiempo ahí. Tengo una profunda gratitud. Los quiero y sé que Dios va delante de nosotros”, resaltó.