“Tengo 15 días de estar fuera de la televisión y he pasado contestando mensajes de la gente diciéndome que solidariza por el despido, pero también respondo otro montón que me han felicitado por la llegada a Multimedios. He recibido muchos mensajes de apoyo de gente que ni siquiera conozco que me dicen que estaban orando por mí y que me mandan bendiciones; no tengo como pagarle ese cariño a las personas”, agregó Calderón.