¡Hoy es el Disney+ Day! y la plataforma lo celebra estrenando ‘Shang-Chi’, ‘Jungle Cruise’ y más sorpresas

Hace dos años que llegó al aire la plataforma Disney+, así que para celebrarlo el servicio de streaming puso este viernes 12 de noviembre una serie de sorpresas y estrenos especiales para sus clientes. Además, tiene a disposición promociones para quienes deseen suscribirse.

Entre los estrenos más llamativos están los de las películas Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Jungle Cruise.

Shang-Chi y Jungle Cruise están actualmente en la cartelera de los cines, pero a partir de este viernes se podrán ver en casa gracias a este festejo.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' se podrá ver en 'streaming' a partir de este viernes 12 de noviembre en Disney+.

Otros títulos de Marvel, Star Wars y Los Simpson también estarán disponibles en la plataforma. Además, en redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, los fans podrán ver avances de las nuevas producciones de cine y televisión de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, durante todo el día.

Entre los lanzamientos destacados que llegan a la plataforma están documentales como Así se hizo Happier than Ever: Una carta de amor a Los Ángeles, sobre la reciente experiencia del concierto cinematográfico de Billie Eilish en Disney+, también está disponible Marvel Reunidos: Así se hizo Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Un título imperdible es Leyendas de Marvel Studios: Hawkeye, un episodio que revisa todos los momentos épicos de Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel, de cara al estreno de la serie que está prevista para el 24 de noviembre.

Otras producciones que estarán disponibles a partir de este viernes 12 de noviembre son: Home Sweet Home Alone, 2007′s Enchanted, Ciao Alberto, The Simpsons in Plusaversary, The World According to Jeff Goldblum Season 2, Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett y el especial Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day.

Por último, para conquistar a nuevos seguidores, Disney+ mantiene una oferta para nuevos suscriptores que estará disponible hasta el domingo 14. Las nuevas cuentas pagarán $1.49 (¢962, al tipo de cambio del 12 de noviembre) por el primer mes (después el monto aumenta a $5.99), si el público desea adquirir el combo Disney+ y Star+ pagarán $13.99 (¢9.024) al mes.