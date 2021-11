Henry Rodríguez, nuevo rostro de Multimedios: ‘Nunca me ha gustado figurar. No está en mi ADN’

Cuando las personas que han trabajado con el periodista Henry Rodríguez Chacón hablan de él, lo hacen con agradecimiento por la calidad de persona que dicen que es. Hace 23 años llegó desde Colombia para vivir y hacer periodismo en Costa Rica y desde entonces se convirtió en una voz pregonera de noticias buenas.

La carrera de Rodríguez se ha hecho principalmente en radio, pero desde hace un mes asumió el reto profesional de trabajar en televisión: se unió a Multimedios.

Específicamente, Rodríguez asumió la gerencia de noticias de Multimedios y, a su vez, participa en el Telediario Matutino en el que presenta junto a Melissa Durán y Alejandro Ramírez. Con esta llegada a canal 8, el comunicador tiene deseos de aportar y de aprender en una televisora en que le motiva y en la dice no tener “techo para su crecimiento”. Por si fuera poco, tendrá la oportunidad de ir implementando informaciones que sabe que el público agradece.

. Henry Rodríguez, nuevo gerente de noticias de Multimedios y presentador de 'Telediario', quiere ofrecer a la audiencia buenas noticias. Foto: Multimedios para LN

Rodriguez -exdirector de Noticias Columbia y del desaparecido ADN-, y quien en el marco del Bicentenario recorrió el país en busca de noticias que representaran la esencia del ser costarricense, comprobó por sí mismo la necesidad que existe de que los medios de comunicación sean ventana para informaciones que van más allá del Valle Central.

Con su llegada a la televisión, labor que por sí sola representa un novedoso reto, el periodista, de 58 años, quiere dar espacio a las iniciativas de personas que hacen de este país uno mejor. Además, más que jefe quiere ser un líder que predique con el ejemplo. Uno que desde ya cuenta que no se siente para nada cómodo con el adjetivo de figura.

--Don Henry, ¿qué tal esta transición de la radio a la televisión?

“Todo va a mil por hora, pero muy bonito. Esta es una experiencia profesional muy grande. Cuando se hizo el acercamiento para ser parte del equipo, mi primera pregunta fue qué por qué se interesaban en un tipo que ha hecho radio.

“Sé que hay varias cosas: la experiencia, mi trabajo en el país, el manejo de equipos periodísticos con un liderazgo distinto; el manejo de un grupo basado en la calidad humana, en ser buenos seres humanos y que el liderazgo de grupo no se base en maltratos ni en cosas así. Ha sido una cosa que me ha acompañado en mi proceso en Costa Rica. Eso influye en una empresa que quiere que su equipo vaya por buen camino; también mi experiencia como periodista”.

¿Cómo ha sido el trabajo del último mes? ¿Qué viene para las noticias de Multimedios?

Es un tremendo reto profesional, me encantó cuando me lo plantearon. El entusiasmo es mucho. Es retador porque no es solo venir a liderar un equipo periodístico, sino porque la imagen y la televisión son un universo nuevo.

“Esto además me planteó otro reto, que no sé si tenga más peso, es que me gustaría desde adentro generar un espacio para otras cosas de las que estoy convencido y que viví en el recorrido que hice por el país: hay un país más allá del Valle Central gritando cosas y creo que los medios deberíamos de abrir esa ventana. Desde el comienzo lo planteé con el canal y me dijeron que tenemos ‘carta abierta’, que vamos a hacer cosas distintas’. Eso me entusiasmó más.

“Sé que nuestra responsabilidad es informar, que hay cosas como los sucesos que tienen que informarse, pero estoy convencido de que hay otro país que también merece que lo escuchemos. Me he planteado eso como parte del trabajo que viene para el futuro, incluso descentralizar el noticiero, sacarlo más a la provincia.

“(...) Me interesa que ojalá se pueda rápido, pero sé que todo es un proceso. Es importante escuchar esa otra parte y no solo ir (a las comunidades) porque mataron a alguien o hay inundaciones, sino conocer ese otro país. Para allá vamos. En las comunidades hay muchas ideas, liderazgo, desarrollo. Hay cosas fuera de San José que vale la pena que mostremos. Son pasos que hay que ir dando poco a poco”.

Esto que comenta va muy ligado a mi otra pregunta, ¿cómo vamos a ver su estilo y esencia en Multimedios?

Quisiera que la gente nos sienta muy cerca y eso va de la mano con el eslogan (de canal 8) que dice ‘Somos familia’, eso me encanta porque nos permite abrir la puerta para que las personas entren a esta familia y que nos permitan entrar a las familias de ellos. Poder compartir opiniones con la gente, que nos sientan cercanos. La idea inicial es lograr eso. Hay que cambiar esa imagen que dice que los noticieros son distantes, no queremos solo echar noticias, sino presentar enfoques distintos.

Usted siempre menciona a su equipo. ¿Qué tipo de jefe o más bien líder aspira ser?

Uno sin mayores aspavientos. Quiero liderar un equipo que quiere ser primero en todo, que busque conquistar audiencias, ser los mejores y ser apasionados. Me interesa dejar una huella por ser un líder que es ejemplo de trabajo, de ganas, de pasión, ser el primero que cree que vamos a llegar muy lejos. Siempre digo que quiero remar duro, me imagino remando un barco en el que todos vamos avanzando al mismo ritmo con ganas y fe. Ese es mi gran sueño.

“La clave en cualquier proceso es que todos sientan que somos parte de, que no hay un líder que aparece en pantalla y se roba el show, eso no es sano. Es valioso que cada uno sienta que es protagonista, que su nota vale, que la puede mostrar en pantalla, que todos somos importantes”.

Este 2021 Henry Rodríguez recorrió, a bordo de su moto, todo el país. Él recopiló historias de personas que reflejan la esencia del ser costarricense. Tras el viaje, todas esos personajes fueron plasmadas en un libro que publicó en el marco del Bicentenario. Foto: Henry Rodríguez para LN

Hablando de la pantalla, ¿cómo ha sido la experiencia apareciendo en televisión (presenta el Telediario Matutino de 6 a 8 a. m.)?

Junto a Melissa y Alejandro hemos venido cambiando la forma. Ahora es más conversado, ofrecemos más información, más servicio con informaciones de tránsito, con periodistas atendiendo denuncias de la audiencia que damos a conocer y les buscamos solución. Eso es importante.

“También recibimos imágenes positivas. Todos los días iniciamos con una imagen positiva del país, presentamos un volcán o un agricultor, por ejemplo. Demostramos que somos un gran país que se puede hacer crecer con trabajo. A las personas les gusta porque ellas nos envían sus fotos del amanecer, entre otras.

También, estrenó el espacio Micrófono abierto...

Es una sección que presento luego de las 7:30 a. m., y empezó desde el momento en el que faltan 100 días para las elecciones presidenciales. Es un segmento de entrevistas con analistas. Siempre tenemos personas invitadas.

¿Qué tal ha sido la experiencia de ser figura frente a la cámara?

Eso no es cierto (risas). Es a lo que más temo (figurar). No quiero que eso sea lo importante. Quiero ser simplemente parte del equipo que quiere dar la noticia, sin que yo me convierta en figura. Nunca me ha gustado figurar. No está en mi ADN. Me gusta más que sea vea el trabajo del equipo. Esta es la parte que me asusta de esto: que al salir en cámara me convierta en una figura representativa. Me gusta más ser herramienta para transmitir.

Hablemos de cómo ha sido incursionar y aparecer en televisión, pues este es un mundo nuevo para usted...

Me siento como si llevara 20 años. Estoy tranquilo y seguro de estar haciéndolo. La radio da ese insumo para pararnos frente a la cámara. Me he sentido tranquilo. Me ha gustado mucho aprender sobre el lenguaje de la televisión. Es un universo distrito. El lenguaje de la tele tiene una magia especial. Todos los medios tienen una magia pero esta es especial. Me está gustando mucho.

Finalmente, a usted lo conocemos como el profesional, pero, ¿qué hay de la persona? ¿Qué podemos saber de Henry Rodríguez?

No me gusta contar mucho de eso. Tengo a mis hijos en Colombia, son tres. Ya están grandes y soy abuelo de cinco nietos. Todos están muy bien. Mi madre vive en Bogotá.

“Aquí en Costa Rica estoy bien, enamorado. Sobre mí, soy un apasionado de la lectura histórica y biográfica. Leer es mi pasión. Veo muchas noticias. Paso pegado a esto. Además, me gusta mucho el arte. Cada vez que tengo oportunidad hago escultura, no me va mal. Quisiera estudiar arte en un futuro. Me gusta demasiado”.

“Tengo claro que estamos en un informativo y debemos cumplir con informar por más malo o cruel que sea la noticia, pero en medio de todo hay que comenzar a pensar que se puede abrir un espacio para buenas noticias” — Henry Rodríguez