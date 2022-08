HBO MAX eliminó seis películas originales de su catálogo sin previo aviso

Parecen ser tiempos complejos para los estudios y compañías de Warner Bros. Este miércoles 3 de junio hubo un súbito cambio de planes con respecto a la programación de HBO MAX, la plataforma de streaming de la compañía.

Muchos se sorprendieron ante la eliminación de seis producciones originales de la empresa, aún más tras los rumores que parecen indicar que vendrán más cancelaciones.

¿Qué está sucediendo? Copiado!

'The Witches. Las Brujas' es posiblemente el título más comentado de todos los eliminados en esta ocasión. Es protagonizado por Anne Hathaway. Foto: Archivo.

Recientemente, la empresa que contiene a HBO Max se fusionó con Discovery y el horizonte que tenía la empresa parece cambiar.

Justamente, el pasado martes, se conoció la noticia de que Batgirl, una producción que costó $90 millones y que contaba con estrellas como J. K. Simmons y Michael Keaton, fue cancelado y nunca será exhibida ni en salas ni en plataforma de streaming.

Ben Falcone y Melissa McCarthy se juntan en 'Superintelligence', producción original de la empresa. Foto: HBO

Ahora, la noticia, según informó Variety, es que HBO MAX decidió quitar 6 películas originales de su catálogo de forma silenciosa, con el propósito de reducir costos que no quedan muy claros, pues aún no existe un comunicado oficial por parte de la empresa.

Es habitual que las plataformas de streaming agreguen y eliminan contenido mensualmente; lo extraño es que se haga sin anuncio y aún más siendo contenido original.

Las seis películas que han sido eliminadas de HBO Max son Moonshot, una comedia romántica de ciencia ficción protagonizada por Lana Condor y Cole Sprouse, que se había estrenado el 31 de marzo de este año.

También se eliminó la comedia distópica de inteligencia artificial Superintelligence, protagonizada por Melissa McCarthy. Esta comedia llegó a la plataforma el 29 de junio de 2021.

Además ya no está disponible The Witches, remake del título clásico de comedia y fantasía, protagonizada por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci y Chris Rock y dirigida por Robert Zemeckis

La comedia An American Pickle, protagonizada por Seth Rogen, también estaba disponible desde el 29 de junio del 2021 y ya no está en el catálogo. Lo mismo sucede con Locked Down, un drama de Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor que llegó a la plataforma el mismo día que An American Pickle.

Finalmente, el drama Charm City Kings, del director Ángel Manuel Soto, fue removido, dejando a los suscriptores de la plataforma preocupados y alterados ante la incertidumbre de qué sucederá con su contenido predilecto.