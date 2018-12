“Ya los años han ido pasando, ya me queda menos tiempo para pensionarme, pero no para retirarme. Pero si por alguna circunstancia tuviera que retirarme, sí me gustaría continuar dando esto que he aprendido con los años, porque igual mi formación ha sido empírica en muchas cosas, pero con el paso del tiempo sí he querido hacer las cosas de la mejor manera y buscando la instrucción y los cursos y dignificar lo que a veces la gente no entiende, porque no es solo abrir un micrófono y hablar”, puntualizó.