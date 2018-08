“Confirmo que me voy de Teletica, me acojo a mi pensión. Me retiro tranquilo. Cierro este ciclo pero mi actividad sigue vigente. Continúo con mi programa radial Hoy en el Deporte(transmitido por Teletica Radio de lunes a viernes de 5:30 a 7 p. m). También sigo con mi pagina mariosegura.com. Aprovecho para invitar a mis amigos, clientes y patrocinadores para que me sigan acompañando. Mi retiro es de las cámaras de televisión", afirmó el periodista ante la consulta de Viva. Segura laborará en Canal 7 hasta el 12 de agosto, y su última transmisión será el juego entre Saprissa y Herediano.