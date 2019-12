Sobre este reto en particular, afirma Fachler, este abrebocas de En persona le ha generado un nuevo y entusiasta oxígeno al oficio que durante tantos años ejerció en el pasado. “Cuando yo me voy de Canal 11 creí que mi ciclo en televisión se había cerrado, pero la vida da muchas vueltas y hoy me encuentro frente a un programa diario de entrevistas en Columbia y otro programa en SINART. Y lo mejor es que se trata de espacios que son consecuentes con lo que pienso”, acotó la veterana periodista.