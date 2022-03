Henry Rodríguez: ‘Siempre he creído que los medios deben servir para vender y recuperar valores’

Henry Rodríguez asumirá este viernes 1.° de diciembre la dirección de Noticias Columbia. De esta manera, el periodista colombiano volverá al dial tras dos años y medio de liderar el proyecto digital Vida FM.

Rodríguez, de 53 años, afirma que el ofrecimiento de Columbia le causó sorpresa y honor, principalmente porque era ponerse al frente de un noticiero de una emisora legendaria en el país.

“Que le hagan una oferta de una radio tan tradicional y con tanta historia, obviamente, sorprende y enorgullece. Después de la sorpresa es aterrizar y decir que es una gran oportunidad y un honor el que se puede asumir la dirección de un noticiero”, consideró el experimentado comunicador.

Un día después de que Grupo Columbia confirmara a Viva su incorporación, el periodista contó que las conversaciones de su llegada a la radio se habían iniciado a penas una semana atrás y desde ese primer acercamiento estuvo dispuesto a asumir lo que hoy llama su mayor reto profesional.

También habló de los planes, los objetivos y de lo que significa esta oportunidad en el plano personal. Aquí la entrevista.

[ Nilsen Buján confirma salida de ‘Noticias Columbia’: ‘Ellos me pidieron la renuncia’ ]

Henry Rodríguez es un experimentado periodista colombiano y reconocido con premios nacionales e internacionales.

–¿Cuál es la idea que buscará implementar en Noticias Columbia?

–¿Una primera palabra que se me ocurre es refrescar un poco el contenido al aire a nivel de estructura de la radio. Si bien el noticiero siempre ha sido fuerte en informar de la realidad y la actualidad nacional, el trabajo será en refrescar la forma de decir las cosas al aire. Para mí era claro esa parte desde el comienzo.

"Me interesa visibilizar más al oyente de siempre de Noticias Columbia, ahí llevo algunas ideas sobre cómo conocerlos y acercarlos más; y mientras eso se desarrolla, buscaremos la manera de conquistar nuevas audiencias: el oyente nuevo, el ejecutivo de hoy, el recién graduado. Esa audiencia nos interesa mucho y es una gran meta como empresa".

–¿¿Perseguirá ese objetivo con el equipo actual del noticiero, que en su mayoría es joven, o fortalecerá ese equipo con figuras de peso?

–Las dos cosas. Primero es respetar el equipo que hay, impulsarlo, subirlo al tren y contagiarlos de alguna energía distinta y nueva. Pero sí mi sueño sería ir estructurando una mesa de trabajo con figuras de mucha espuela al aire: analistas, periodistas de mucha trayectoria, pero siempre apoyados por ese equipo de jóvenes que tienen ganas. Ese es mi sueño a futuro.

–¿Asume la dirección del noticiero en una coyuntura electoral ¿cómo enrolar al equipo de cara a la agenda política del 2018?

–Aunque el estilo sea distinto, Nilsen (Buján, exdirector del noticiero) ha dejado un equipo adelantado en ese tema y sobre esa estructura construiremos. Vamos a respetar mucho lo adelantado por el anterior director. Tampoco es un sacudida de borrón y cuenta nueva.

–A usted se le recuerda por el estilo que le imprimió a la desaparecida ADN Radio algo de esa forma de hacer radio buscará imprimirle a Noticias Columbia?

–Muchísimo de lo de ADN quiero implementar porque es una esencia de lo que creo en la radio: hacer entrevistas menos acartonadas y curiosas y siempre tratando de tener con nosotros al protagonista. Si alguna vez la noticia es el Papa tratar de tener al vocero del Papa, por ejemplo.

"Esa es mi idea y mi sueño, y en ADN se pudo aplicar porque por más famosos y mundiales que sean los personajes siempre están a cinco o seis pasos. En Columbia habrá cosas que se pueden aplicar pero siempre manteniendo la información. Hay otra cosa que se puede aplicar y es una visión de radio más optimista. Siempre he creído que los medios deben servir para vender y recuperar valores".

–¿Llevará al aire su propio programa?

–Para mí el micrófono es mi charco natural. Estar en una cabina, me hacer sentir bien y tranquilo. En proyectos como estos estar al aire informando y coordinando será una pasión. Bromeando se lo dije a unos amigos: voy a ser condenado a cabina perpetua y en efecto me gustaría tener un espacio, pero por ahora no es una prioridad.

–¿Qué pasará con su proyecto digital Vida FM?

–Estará en receso. No lo voy a cerrar, lo voy a dejar sonando música hasta tomar una decisión.

Henry Rodríguez y Eva Moreno lideraron el proyecto de Vida FM.

–En sus proyectos se ha acompañado de la española Eva Moreno ¿esa voz está en los planes para Columbia?

–Es mi sueño pero no puedo decir que se va conmigo porque tengo que asumir y ver como está el escenario. Poder tenerla a ella a mi lado sería fantástico porque más que una colega es una cómplice y confío muchísimo profesionalmente en ella, pero esto se dará, hay cosas que no son prioridad ahora, vienen elecciones, un año intenso en el tema político.

–Desde el plano personal ¿qué le representa este proyecto?

–Es el reto profesional más grande que he asumido en toda mi carrera por la historia y tradición de Columbia. Añoré mucho ese contacto del FM pero en realidad el haber tenido Vida FM me mantuvo con vida y muy activo, aunque ser digital es más limitado, aún así mi actividad y profesión se mantuvo con respiración.