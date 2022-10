Evan Peters, más allá de ‘Dahmer’: Véalo en ‘American Horror Story’ y otras series

El actor Evan Peters actualmente está muy relacionado con la imagen y la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Su figura, manera de hablar y pensamientos criminales los ha reflejado casi a la perfección en la serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, de Netflix, que narra la historia del hombre que mató a 17 personas y comió algunas partes de sus cuerpos.

Pero, más allá de personificar a Dahmer en la pantalla chica, Evan ha destacado como actor en otras grandes producciones, especialmente en la saga American Horror Story, donde participó en diferentes temporadas, interpretando a diversos personajes.

Evan Peters interpretó al asesino en serie Jeff Dahmer en la nueva serie de Netflix sobre la cruda historia del criminal. (Netflix)

¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?

La saga está disponible para Latinoamérica en el servicio de streaming Star Plus. Dentro de esa franquicia, el trabajo de Peters se puede ver en los títulos Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult, Apocalypse y Double Feature.

Saliéndose un poco del tema del terror, Evan fue el detective Colin Zabel en la premiada miniserie Mare of Easttown, que está disponible en HBO MAX. Por este papel el artista ganó el premio Emmy 2021 a mejor actor de reparto.

En el 2021, Evan Peters ganó el premio a mejor actor de reparto en la entrega de los Emmy por su trabajo en 'Mare of Easttwon'. (Rich Fury/AFP)

Jeffrey Dahmer hecho canción: Katy Perry, Eminem y otros artistas que mencionaron al asesino en su música

Además, fue Pietro Maximoff en la serie Wanda Vision de Disney Plus. Curiosamente ese mismo papel lo interpretó en las películas X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalipsis, X-Men: Dark Phoenix y Deadpool 2; lo que valió para que se llevara el cameo en el que interpretó al hermano de Wanda. Todos los filmes de X-Men se pueden ver en Disney Plus.

En cuanto a la pantalla grande, el intérprete de 35 años, también estuvo en Kick-Ass (Netflix), la británica American Animals y en la australiana I Am Woman, película biográfica del ícono del feminismo Helen Reddy.