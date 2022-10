Jeffrey Dahmer hecho canción: Katy Perry, Eminem y otros artistas que mencionaron al asesino en su música

Mucho antes de que Netflix estrenará en setiembre de este 2022 la serie Dahmer, sobre Jeffrey Dahmer, el ‘Caníbal de Milwaukee’, su nombre ya era una constante entre las canciones de varios artistas de fama internacional.

La serie relata los crímenes de este hombre, quien fue responsable del asesinato de al menos 17 jóvenes y niños, entre 1978 y 1991. Sus crímenes involucraron desmembramiento, necrofilia y canibalismo, los cuales son expuestos gráficamente en la producción recién estrenada.

Katy Perry, Eminem y Kesha han usado en una o varias de sus canciones el nombre de Jeffrey Dhamer. (Archivo)

Eminem, Kesha, Molotov y Katy Perry fueron varios de los artistas que mencionaron a este asesino en algunos de sus éxitos musicales. Estas canciones hoy se analizan desde otra perspectiva, pues no han faltado las críticas de parte de quienes estiman que los músicos trivializaron y hasta idealizaron a un asesino serial.

Uno de los primeros casos se dio con la banda de rock mexicana Molotov, en 1997. Su parodia a Bohemian Rhapsody, de Queen, Rap, soda y bohemia se refiere a Dahmer al decir en una estrofa en inglés: “¿Qué voy a hacer? Dime, mamá, porque la corté en pedazos como si mi nombre fuera Jeffrey Dahmer”.

Más de una década después, en el 2009, Eminem utilizó no una, sino dos veces el nombre de Dahmer en canciones diferentes. La primera de ellas fue Must Be The Ganja, en la que dice en una de las estrofas: Ante un dilema: “puedo ser Dalai Lama y estar tranquilo o traer drama un paso más allá de Jeffrey Dahmer”.

Luego, en ese mismo año, el rapero estrenó Bagpipes From Bagdad, canción en la que rapea: “Te cortaré como Dahmer, sacaré un cuchillo de carnicero”.

Pero como para Eminem mencionar a Jeffrey Dahmer en dos de sus canciones no era suficiente, en el 2013 estrenó Brainless en el que vuelve a aludir al asesino.

“Gracias a Dios que no tengo un cerebro, porque probablemente sería Dahmer. Porque mamá siempre decía: ’si tuvieras cerebro serías peligroso’”, dice.

‘Dahmer’: el escalofriante retrato del psicópata Jeffrey Dahner en Netflix genera polémica

Sin embargo, antes de Brainless, la cantante estadounidense Kesha ya se había incluido en la lista de artistas que mencionan en uno de sus temas a Dahmer, pues en una de las estrofas de Cannibal se refiere al psicópata, cuya historia actualmente encabeza el top 10 de las series más vistas en Netflix, en Costa Rica.

La canción, que se estrenó en el 2010, dice: “Sé demasiado dulce y estarás perdido. Sí, sacaré un Jeffrey Dahmer. Como chicos, en el desayuno y al almuerzo”.

A la lista se sumó Katy Perry en el 2013, cuando estrenó Dark Horse, uno de sus mayores éxitos. En este tema, que la estadounidense interpreta junto al rapero Juicy J, este suelta las siguientes líneas: “Ella es una bestia, la llamo karma. Te devorará el corazón como Jeffrey Dahmer”.

Si bien quien interpreta esa parte de la canción es Juicy J en forma de rap, las críticas han sido para Perry, al considerarse que idealiza a uno de los peores asesinos de la historia, según los comentarios que circulan en redes sociales, principalmente en Twitter.