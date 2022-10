La serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, de Netflix, ha desatado todo tipo de curiosidades en torno a la vida del asesino Jeffrey Dahmer, conocido también como El carnicero de Miwaukee y aunque los crímenes que cometió se desarrollaron hace ya varias décadas, muchas personas -adelantándose a la narrativa de la producción para televisión- buscan en Internet cómo fue el fin del macabro personaje.

“¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?” es una de las preguntas más tecleadas en los últimos días en los buscadores. Y para responder a la interrogante, vamos a contar la historia.

Jeffrey Dahmer fue asesinado en 1994, cuando tenía 34 años. En la serie de Netflix es interpretado por el actor Evan Peters. (Archivo)

Alerta de spoilers: si usted no sabe nada sobre la historia de Dahmer y aún no ha terminado de ver la serie de Netflix, y no quiere que se le adelante nada, le recomendamos que su lectura llegue hasta este punto. Aclaración hecha, seguimos.

Según los registros, Dahmer asesinó a un total de 17 jóvenes y niños. Los hechos sucedieron entre los años 1978 y 1991, en distintas localidades de Ohio y Winconsin, según reseña el sitio AS.

La captura de Dahmer sucedió en 1991 debido a que una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar del asesino, quien lo había invitado a su casa para “tomarle unas fotografías y pagarle dinero por ellas”. Fue con ese método que el asesino logró atraer a su apartamento a varias de las personas a las que les quitó la vida.

Tras su detención, Dahmer fue condenado a cadena perpetua e ingresado a la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin.

“El que a hierro mata a hierro muere”, dice un refrán. Eso fue justamente lo que sucedió con Jeffrey Dahmer.

Al prisionero parece que sus compañeros ya se la tenían jurada. El diario El País refirió que en julio de 1994 un recluso trató de cortarle el cuello a Dahmer con un punzón hechizo. Eso pasó en la capilla de la cárcel pero el psicópata sobrevivió a la agresión.

Sin embargo, meses después se concretó lo que muchos esperaban.

La serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer narra paso a paso la historia de terror que provocó este asesino en serie. (Netflix)

Dahmer y sus compañeros de cárcel, Cristohper Scarver y Jesse Anderson, fueron asignados a limpiar un sector de la prisión, específicamente las duchas del gimnasio. Se dice que Scarver estaba muy molesto con Dahmer porque siempre provocaba problemas entre los guardas del lugar y los internos.

Mientras hacían sus labores de limpieza, Scarver tomó una barra de metal y golpeó a Dahmer en la cabeza hasta que lo mató. Después hizo lo mismo con Anderson. Todo esto sucedió mientras los tres reclusos se habían quedado solos, sin vigilancia policial.

La seguridad de la cárcel descubrió a Dahmer tirado en el piso de los baños con heridas en su cabeza y también en la cara. Si bien los policías lo encontraron con vida, fue declarado muerto una hora después de haber llegado al hospital. La muerte del asesino se registró el 24 de noviembre de 1994.

“Algunas personas están en prisión arrepentidas, pero él no era uno de ellos”, había dicho Scarver en una entrevista con The New York Post.

“Creo que los funcionarios tuvieron algo que ver con lo que sucedió”, agregó el hombre que acabó con la vida del Carnicero de Milwaukee, haciendo referencia a que sintió que los custodios los dejaron solos a propósito.