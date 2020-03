No hay conciertos, ni festivales y hasta ir al estadio está prohibido; así lo dispuso el Ministerio de Salud y no sabemos hasta cuándo regirá la medida. Pero más allá de las directrices oficiales, quizá usted ya había decidido cuidarse un poco más y no salir de casa para evitar cualquier posibilidad de enfermarse con el covid-19, el coronavirus que está volviendo loco al mundo.