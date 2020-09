Desde entonces la popularidad de las vidas de las Kardashian-Jenner ha ido en aumento. Tras el reality show se han devengado otros programas para las hermanas como Khloe and Lamar (que narraba la relación de la tercera hermana con el jugador de baloncesto), Kourtney and Kim Take New York (cuando las hermanas abrieron una tienda de ropa en La Gran Manzana), Kourtney and Kim Take Miami (cuando abrieron la tienda en Florida) y I Am Cait (protagonizada por Bruce Jenner como Caitleen Jenner y su nueva vida como mujer transexual).