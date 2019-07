La más popular de las Kardashian, estuvo de visita en Guanacaste junto a su polémico esposo Kanye West y sus hijos. Según había confirmado la oficina de prensa de Migración y Extranjería a La Nación, la afamada estrella del reality Keeping up with the Kardashians ingresó en el país la noche del lunes 17 de junio.