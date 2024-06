‘El caballero de los Siete Reinos’: Esto es lo que debe saber de la nueva serie de ‘Juego de Tronos’

Una nueva precuela de Juego de Tronos (Games of Thrones) ya está en proceso. Se trata de la serie dramática El caballero de los siete reinos: El caballero errante, la cual se está preparando para el rodaje en Belfast, Irlanda.

La noticia la dio a conocer HBO, que informó que la trama de la nueva serie se desarrolla un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, una adaptación de la novela El Caballero Errante, de George R. R. Martin.

La trama narra la historia de dos desafortunados héroes que deambulaban en Westeros, durante una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos.

Peter Claffey dará vida a Sir Duncan, El Alto, en 'El Caballero de los Siete Reinos', serie cuyos acontecimientos ocurren un siglo antes de los de 'Juego de Tronos'. (HBO)

Por un lado, está Sir Duncan, El Alto, un joven caballero ingenuo pero valiente; por el otro está Egg, su diminuto escudero y fiel amigo. Ambos se enfrentarán a poderosos enemigos y peligrosas hazañas.

Si bien HBO no ha dado a conocer cuándo está previsto que se estrene la serie, sí reveló el nombre de los actores que darán vida a los protagonistas. Uno de ellos es Peter Claffey (Sir Duncan), quien ha participado en producciones como Bad Sisters (2022) y Wreck (2022), de Apple TV. Además, el actor, de 27 años, próximamente protagonizará Small Things Like These y estará en la tercera temporada de Vikings: Valhalla, de Netflix.

El otro protagonista es el actor de 9 años, Dexter Sol Ansell (Egg), quien comenzó su carrera a los cuatro años en la serie del 2019 Emmerdale. Además, formó parte de las cintas del 2022 The Midwich Cuckoos y Christmas on Mistletoe Farm, de Netflix. Más recientemente, Ansell interpretó al joven Coriolanus Snow en Los juegos del hambre: Balada de los pájaros cantores y las serpientes

Además, Finn Bennett dará vida a Aerion Targaryen; Bertie Carvel será Baelor Targaryen; Tanzyn Crawford interpretará a Tanselle; Daniel Ings va a dar vida a Sir Lyonel Baratheon y, finalmente, Sam Spruell actuará como Maekar Targaryen.

La serie está basada en la saga Tales of Dunk and Egg, de Martin, que incluye tres novelas: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) y The Mystery Knight (2010).

George R.R. Martin e Ira Parker son los creadores y productores ejecutivos de la serie, que será dirigida por Sarah Adina Smith y Owen Harris (dirigirán tres capítulos cada uno).