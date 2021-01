“Es un reto muy importante para mi carrera. No puedo obviar que me formé como médico, pero la facilidad (para comunicar) se ha ido incrementando con la exposición que tengo. He sido profesor de la UCR toda la vida. Para mí este es un reto bonito. Me cambia el rol en el sentido de que no seré entrevistado sino que yo voy a entrevistar. Le agradezco la confianza a Wendy y Esteban. Esto me permite explotar esa otra faceta; la idea es aportar mi experiencia como médico y transmitir con lenguaje sencillo; creo que eso me ayuda mucho en esta faceta de presentador. Quiero transmitir de forma correcta información valiosa para las personas”, dijo.