“Ahora regreso a Dallas en noviembre y luego en febrero. Me estoy apoyando mucho en la tecnología y cuando no estoy allá, hago reportajes de todos los temas desde donde esté; cuando estoy en Costa Rica saco reportajes que funcionen allá aunque use fuentes de acá. Estoy muy contenta. Es una gran oportunidad. Para mí era un experimento y ha funcionado muy bien”, contó la periodista de 39 años, quien procura contar historias positivas de vida como la de la primera instructora de zumba en Costa Rica que nació con síndrome de down.