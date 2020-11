“Cuando la gente llega al consultorio muchas veces la atiendo en un sillón, no en el escritorio. Me gusta que las cosas sean así, más de tú a tú. No uso gabacha por lo mismo, porque siento que eso transmite un estigma de que el doctor tiene un poder sobre el paciente y eso no me gusta. El doctor deber ser alguien que se acerca al paciente para orientarlo, nada más”, explicó.