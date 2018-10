“Estoy enamorada de la televisión y me encantaría permanecer. Quisiera que este proyecto sea exitoso, que dure muchos años. Estar en tele me apasiona. Con el derecho sé que es la carrera que tenía que estudiar para obtener un título, pero no quiero seguir ejerciendo. Tengo ese respaldo por si en algún momento lo necesito”, aseguró.