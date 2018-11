No es sino hasta Dancing with the Stars que se nota que Teletica ya cuenta con un jurado sólido y protagónico. Flor Urbina, David Martínez y Alex Costa se entienden y se complementan, y sus criterios tienen valor y peso. Martínez es el juez principal y nadie le disputa el centro, pues es quien emite las opiniones más severas y técnicas; Flor es multidisciplinaria y si bien aún da fallos rigurosos también se deja llevar por lo emocional, mientras que Alex se encarga de las anotaciones de humor.