Gustavo Peláez hizo “méritos” para ser de los primeros en despedirse de la quinta temporada de la adaptación tica de Dancing with the Stars: en los programas iniciales demostró que el baile estaba bastante lejos de ser lo suyo. Todo lo anterior hace aún más sorprendente (por no decir titánico) el “10” que uno de los jueces otorgó al locutor y comediante en la gala de este domingo 7 de setiembre.