No hay competencia. Insistir en que la inexistencia de competencia para el programa les hace innecesario el cambio es vital. Sin embargo, en declaraciones del productor, parece que consideran que la competencia sí existió para El Chinamo. Mencionan a Combate e Informe Once, pero no. No es lo mismo un programa de otro género televisivo, y tampoco es lo mismo un programa fijo a uno de temporada breve.