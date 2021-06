“No tenía planeado en lo más mínimo volver a televisión. Pero la propuesta me gustó muchísimo porque es un programa familiar y está rodeado del tema del deporte que me apasiona muchísimo. Jugué en Saprissa desde los ocho y hasta los 23 años. Me lesioné y me operaron de una mano. Era portero. Mientras me recuperaba tomé una de las decisiones más difíciles: me retiré”, comentó.