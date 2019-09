“No recuerdo nada de lo que me dijo Randall (Vargas, presentador del concurso de ballroom) ni tampoco de lo que le contesté. Tuve un bajonazo de presión. En el canal se siguió el protocolo de la BBC que indica que hay que inmovilizar a la persona. Ellos me llevaron a la ambulancia y los médicos preferían trasladarme al centro médico; yo hablé con la producción porque no consideraba necesario ir al centro médico. Estuve 40 minutos acostada y me sentí mejor; el azúcar que consumí me hizo efecto”, comentó.