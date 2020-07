“Hay mucha gente que sigue teatro y me conoce mucho, he salido en muchas obras. Pero hay gente que piensa que Elvirilla es una persona y no un personaje. Esta plataforma me ayudará a convertirme en diferentes personajes y podrán ver mi versatilidad a nivel de teatro y caracterización. En escena una cosa soy yo y otra es el personaje. En el show participa la actriz, no el personaje”, cuenta Chinchilla, quien dice que en las presentaciones no cantará como habla la habitante de San Pascual Bailón.